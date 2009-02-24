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Рынки акций Европы закрылись снижением до уровней 2003г.
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Рынки акций Европы закрылись снижением до уровней 2003г.
Экономика, 24 фев 2009, 10:16
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Рынки акций Европы закрылись снижением до уровней 2003г.
Рынки Европы закрылись cнижением на фоне сообщений о намерениях правительства США продолжить вливания в капиталы банков

Рынки акций Европы 23 февраля закрылись понижением ведущих индексов до уровней 2003г. на фоне сообщений о намерениях правительства США продолжить вливания в капиталы банков. На открытии европейских торгов инвесторы с воодушевлением восприняли сообщения американских СМИ о том, что правительство США может конвертировать свою долю привилегированных акций банка Citigroup в обыкновенные акции и тем самым заполучить контроль над 40% акций Citi. Однако в ходе торговой сессии на биржах возобладали сомнения в эффективности возможной национализации ведущих американских банков, что отрицательно отразилось на котировках европейских финансовых организаций и сводных индикаторах в целом. В итоге акции бельгийской банковской группы KBC Groep подешевели на 7,4%, бумаги немецкого Deutsche Bank потеряли более 5% стоимости, а котировки швейцарских банков Credit Suisse и UBS - 5,2% и 9% соответственно. Общеевропейские сводные индексы вернулись к уровням шестилетней давности.

Акции UBS упали до нового исторического минимума на фоне продолжающихся судебных коллизий вокруг секретных вкладах на счетах банка. Минюст США потребовал от UBS раскрыть данные о 52 тыс. его американских клиентах, которых власти подозревают в уклонении от налогов через незарегистрированные счета. UBS уже передал американским властям информацию о 250 таких вкладчиках, чем вызвал критику у себя на родине.

Ряд европейских банков стали исключением из общего негативного тренда благодаря положительным корпоративным новостям. Так, акции британского Royal Bank of Scotland (RBS) выросли на 9,8% после выхода неофициальных сообщений о том, что в ближайшие 3-5 лет банк намерен разделиться на два подразделения, одно из которых будет управлять периферийными, нестратегическими активами. На 5,9% укрепились акции французского инвестбанка Natixis, после того как французские власти сообщили о том, что намерены инвестировать до 5 млрд евро в объединение банков Banque Populaire и Groupe Caisse d'Epargne. Эти компании владеют 71% акций Natixis.

Распродажа акций наблюдалась сегодня в европейском автомобильном секторе, доверие к которому подорвали рейтинговые действия Moody's Investors Service. Агентство понизило долгосрочные кредитные рейтинги французского Renault и итальянского Fiat до уровня Ba1, ссылаясь на "отрицательный свободный денежный поток" этих автокомпаний. На этом фоне котировки акций Renault опустились на 11%, котировки Fiat - на 5,6%. На отрицательной территории торговались и бумаги немецких автопроизводителей: BMW, Daimler и Volkswagen.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 38,33 пункта (-0,99%) - до 3850,73 пункта, немецкий DAX - на 78,21 пункта (-1,95%) - до 3936,45 пункта, французский CAC 40 - на 22,68 пункта (-0,82%) - до отметки 2727,87 пункта, швейцарский SMI упал на 54,09 пункта (-1,11%) - до 4797,12 пункта, амстердамский AEX - на 5,15 пункта (-2,25%) - до 223,98 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 понизился по итогам торгов на 0,9% и составил 729,39 пункта.

Теги: Европа
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