Ирландские банки ждет реструктуризация с возможной продажей

Ирландские банки ждет реструктуризация, в рамках которой они могут быть подвержены процедуре слияния или проданы.

До этого власти Ирландии последовательно настаивали на том, что финансовая помощь им не нужна.

Ирландские банки активно инвестировали в рынки недвижимости как внутри этой страны так и за ее пределами. В результате они понесли существенные убытки после обвала рынков, спровоцированного мировым финансовым кризисом. У правительства Ирландии оказалось недостаточно средств для того, чтобы оказать помощь своим банкам.

Решение принять средства от ЕС и МВФ вызвало политический кризис в Ирландии. Лидеры оппозиционных партий "Фине Гэл", Лейбористской и "Шинн Фейн" заявили, что необходимо распустить правительство и провести досрочные парламентские выборы в 2011г.

РБК-Недвижимость: Новые торговые центры столицы – 2010 (инфографика)

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