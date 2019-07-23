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Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года
Резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с тем, что МВД теперь передает более полные данные, заявили в Росстате
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Резкий прирост числа мигрантов в России в начале 2019 года связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство направляет МВД. Об этом говорится в ответе Росстата на запрос РБК.

В ведомстве сообщили, что с 1 января 2019 года вместо листков статистического учета прибытия и выбытия приказом Росстата были введены формы федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ. «Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», — пояснили в Росстате.

Статистическое ведомство также объяснило, что увеличение числа мигрантов за январь—апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет тех, кто получил в России временную регистрацию, тогда как миграция в пределах страны, напротив, сократилась.

Большая часть из временно зарегистрированных в России получили регистрацию на срок от девяти до 12 месяцев, поэтому к концу 2019 — началу 2020 года можно ожидать роста числа тех, кто Россию покинет, указывает ведомство. А за январь—май 2019 года ситуация с числом мигрантов по сравнению с прошлым годом осталась без изменений, добавили в ведомстве.

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Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в начале года

Ранее на то, что в России в начале 2019 года резко увеличился миграционный прирост населения, обратили внимание сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС. Такие наблюдения эксперты сделали на основании данных Росстата.

Миграционный рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось, указывали они.

В ИНСАП РАНХиГС также отмечали, что причины этой аномалии непонятны. Они могут быть связаны с тем, что число мигрантов недоучитывалось в предыдущем году или с тем, что произошла корректировка методик расчета у Росстата, предполагали эксперты.

Авторы: Наталья Демченко, Юлия Старостина
Теги: миграция, Росстат
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