Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,41 69,66 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,05 +0,30 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9762,60 +570,50 MOEX 2317,50 +0,25% RTS 1283,07 -0,19% Brent 65,02 -0,72% DJIA 25430,37 +0,37% Nasdaq 7591,93 +0,41% FTSE 7219,82 -0,06%
Определены инвесторы на строительство зданий в Москве
Лента новостей
Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт
Определены инвесторы на строительство зданий в Москве
Экономика, 22 дек 2005, 17:17
0
Определены инвесторы на строительство зданий в Москве
В ходе состоявшихся сегодня аукционов определены инвесторы, которые примут участие в проектировании и строительстве в Москве ряда новых объектов жилого, административного и гаражного фонда. Организатором аукционов выступил Комитет г.Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов (Тендерный комитет).

Победителем аукциона на право заключения инвестконтракта по проектированию и строительству в Северном административном округе столицы 18-этажного жилого дома с подземным уровнем стало ООО "Иск "Пионер", предложившее за данный лот 3,4 млн долл. При этом стартовая стоимость лота составляла 2,3 млн долл., шаг аукциона – 100 тыс. долл. Согласно проекту, общая площадь здания по Коровинскому шоссе составит 8 тыс. кв. м, площадь застройки – 426 кв. м.

Доля Москвы составит 40% от общей нежилой площади дома, а также 100% инженерных сетей и коммуникаций объекта. Жилые помещения в доме, а также 60% нежилых площадей будут принадлежать инвестору. Срок реализации данного проекта – 31 декабря 2007г.

Кроме того, на аукцион было выставлено право заключения контракта на строительство производственного и административно-складского комплекса в Зеленограде. Согласно проекту, общая площадь объекта по окончании строительства составит 5,03 тыс. кв. метров, в собственность инвестора перейдет 100% площадей нового комплекса. Инвестором данного проекта станет ООО "Аурум", предложившее 440 тыс. долл. за данный лот. Стартовая цена составляла 200 тыс. долл., шаг аукциона - 10 тыс. долл.

В ходе аукциона инвесторам также был предложен лот на право строительства объекта коммунально-складского назначения в Южном административном округе столицы. Общая площадь постройки по улице Дорожная - 2,8 тыс. кв. м. По условиям конкурса, доля города составит 100% помещений подземного паркинга. Инвестору достанутся в полном объеме административно-складские площади нового комплекса. Стартовая цена лота составляла 150 тыс. долл. Победителем признана компания "Доц Инвест", сумма выплат – 305 тыс. долл.

Кроме того, на аукцион было вынесено два лота на строительство и проектирование наземного (98 машиномест) и подземно-наземного гаражей (229 мест) в СВАО Москвы (Полярная улица). Победителем обоих аукционов признано ООО "Бизнесстрой групп", предложившее 44 тыс. долл. и 95 тыс. долл. соответственно.

Тендерный комитет Москвы был создан в начале 2004г. как уполномоченный орган исполнительной власти г. Москвы. Основными задачами комитета является организация и проведение торгов по размещению городского государственного заказа, а также проведение тендеров по подбору инвесторов для крупных сделок общегородского значения.

Теги: общая площадь
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» Экономика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Евросоюз продлил санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.