Определены инвесторы на строительство зданий в Москве

В ходе состоявшихся сегодня аукционов определены инвесторы, которые примут участие в проектировании и строительстве в Москве ряда новых объектов жилого, административного и гаражного фонда. Организатором аукционов выступил Комитет г.Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов (Тендерный комитет).

Победителем аукциона на право заключения инвестконтракта по проектированию и строительству в Северном административном округе столицы 18-этажного жилого дома с подземным уровнем стало ООО "Иск "Пионер", предложившее за данный лот 3,4 млн долл. При этом стартовая стоимость лота составляла 2,3 млн долл., шаг аукциона – 100 тыс. долл. Согласно проекту, общая площадь здания по Коровинскому шоссе составит 8 тыс. кв. м, площадь застройки – 426 кв. м.

Доля Москвы составит 40% от общей нежилой площади дома, а также 100% инженерных сетей и коммуникаций объекта. Жилые помещения в доме, а также 60% нежилых площадей будут принадлежать инвестору. Срок реализации данного проекта – 31 декабря 2007г.

Кроме того, на аукцион было выставлено право заключения контракта на строительство производственного и административно-складского комплекса в Зеленограде. Согласно проекту, общая площадь объекта по окончании строительства составит 5,03 тыс. кв. метров, в собственность инвестора перейдет 100% площадей нового комплекса. Инвестором данного проекта станет ООО "Аурум", предложившее 440 тыс. долл. за данный лот. Стартовая цена составляла 200 тыс. долл., шаг аукциона - 10 тыс. долл.

В ходе аукциона инвесторам также был предложен лот на право строительства объекта коммунально-складского назначения в Южном административном округе столицы. Общая площадь постройки по улице Дорожная - 2,8 тыс. кв. м. По условиям конкурса, доля города составит 100% помещений подземного паркинга. Инвестору достанутся в полном объеме административно-складские площади нового комплекса. Стартовая цена лота составляла 150 тыс. долл. Победителем признана компания "Доц Инвест", сумма выплат – 305 тыс. долл.

Кроме того, на аукцион было вынесено два лота на строительство и проектирование наземного (98 машиномест) и подземно-наземного гаражей (229 мест) в СВАО Москвы (Полярная улица). Победителем обоих аукционов признано ООО "Бизнесстрой групп", предложившее 44 тыс. долл. и 95 тыс. долл. соответственно.

Тендерный комитет Москвы был создан в начале 2004г. как уполномоченный орган исполнительной власти г. Москвы. Основными задачами комитета является организация и проведение торгов по размещению городского государственного заказа, а также проведение тендеров по подбору инвесторов для крупных сделок общегородского значения.