Бюджетникам Подмосковья повысят зарплату

… и произойдет это уже с 1 января 2001 года.

Представитель обладминистрации сообщил, что повышение коснется работников здравоохранения, народного образования, культуры, социальной защиты. По его словам, со второго полугодия в проекте бюджета Московской области на 2001 год предусмотрено также повышение примерно на 20% окладов шести самых низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы.