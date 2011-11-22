Газпром пообещал снизить цены на газ для Европы

ОАО "Газпром" планирует немного снизить цены для европейских потребителей в I квартале 2012г., сообщил глава компании Алексей Миллер во время визита в Сербию.

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"В начале I квартала 2012г. у нас будет небольшое снижение цен на газ", - сказал А.Миллер журналистам, не уточнив, насколько могут снизиться цены, передает Reuters. В ноябре европейские потребители платили в среднем 446 долл. за 1000 куб. м.

В 2011г. Газпром планирует экспортировать в Европу 152 млрд куб. м газа. По словам А.Миллера, "уровень экспорта газа Газпрома на европейские рынки в 2012г. будет выше, чем в этом году".

Ранее сообщалось, что компания прогнозирует повышение продаж в Европе в 2012г. на 8% - до 164 млрд куб. м. Рост должен произойти за счет запущенного в ноябре газопровода "Северный поток".

Газопровод "Северный поток" - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод идет через акваторию Балтийского моря - от бухты Портовая (район Выборга в Ленинградской области) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода - около 1,2 тыс. км. В число акционеров проекта входят ОАО "Газпром" (51%), немецкие E.On Ruhrgas (15,5%) и Wintershall AG (15,5), голландская N.V. Nederlandse Gasunie (9%) и французская GDF Suez (9%).