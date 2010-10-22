Мировые цены на нефть понизились

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 21 октября 2010г. понизилась на 1,98 долл. и составила 80,56 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам этого торгового дня снизилась на 1,77 долл. и составила 81,83 долл./барр.

По мнению экспертов, снижение цен на нефть произошло на фоне слабого доллара и опасений инвесторов относительно возможного снижения спроса на топливо в Китае.

Динамика рынка нефти в последние дни напоминает "американские горки". Еще два дня назад поводом для значительного снижения цен на нефть стало сообщение о неожиданном повышении Народным банком Китая ставок по кредитам и депозитам. Однако уже на следующий день цены на нефть отскочили после значительного падения днем ранее. Динамику торгов вновь определял доллар, а также данные о запасах нефти в США.