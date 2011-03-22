Глава ЛУКОЙЛа заработал на перепродаже акций $350 млн

Аффилированная с президентом ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым компания Redruth Investments продала на открытом рынке 25 млн нот банка UniCredit, привязанных к акциям нефтяной компании, на сумму 1,75 млрд долл. Покупатель бумаг не называется.

Указанные ценные бумаги были выпущены в отношении 25 млн ADR, представляющих обыкновенные акции компании. В прошлом году Redruth Investments приобрела их за 1,4 млрд долл. Таким образом, глава ЛУКОЙЛа заработал на перепродаже подорожавших за несколько месяцев акций 350 млн долл.

Крупные сделки на рынке с акциями крупнейшей частной нефтяной компании России совершались в течение нескольких месяцев в конце прошлого и начале этого года. Это было связано с тем, что один из крупнейших акционеров ЛУКОЙЛа - американская ConocoPhillips - решила продать свою долю в российской компании. Часть этих акций выкупил ЛУКОЙЛ и его основные акционеры, остальные за несколько месяцев разошлись на открытом рынке.

Всего американская компания выручила от продажи акций своего российского партнера около 10 млрд долл. Продажи завершились в начале февраля этого года. После продажи доли в ЛУКОЙЛе у ConocoPhillips еще осталась только доля в СП с ЛУКОЙЛом - компании "Нарьянмарнефтегаз".