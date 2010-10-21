Прогнозы аналитиков: Возможности для роста у рынка еще есть
Экономика, 21 окт 2010, 19:18
0
Прогнозы аналитиков: Возможности для роста у рынка еще есть
Позитивный настрой игроков на российском рынке позволил индексу ММВБ в ходе сессии в четверг, 21 октября, преодолеть отметку 1500 пунктов и устремиться выше - к 1525 пунктам.
Quote.rbc.ru
РБК-Недвижимость: Рынок жилья в Москве выйдет на докризисный уровень осенью 2012 года
"РБК. Личные финансы": Банки смогут рефинансировать любые ипотечные кредиты