Как Мишустин раскритиковал новую «Волгу» за китайский руль. Видео

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Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал новую «Волгу» из-за того, что на машине стоит китайский руль. Об этом глава правительства заявил на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Там представили три модели — седан Volga C40 и кроссоверы Volga К30 и Volga К40.