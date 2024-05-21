Как Мишустин раскритиковал новую «Волгу» за китайский руль. Видео
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал новую «Волгу» из-за того, что на машине стоит китайский руль. Об этом глава правительства заявил на выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Там представили три модели — седан Volga C40 и кроссоверы Volga К30 и Volga К40.
«У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер.
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