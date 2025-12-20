Немецкая оборонная промышленность лишена крупных иностранных заказчиков — Китая и США, в отличие от гражданской, что помешает масштабному переходу производства на военную продукцию, объясняет WSJ

Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press

Перестройка предприятий гражданской промышленности Германии на оборону стала существенным сдвигом, однако у оружейного производства ограничен экспортный потенциал. Таким образом, оборонная сфера не сможет заместить собой другие в немецкой экономике, говорят опрошенные The Wall Street Journal (WSJ) экономисты.

WSJ рассказала, что на данный момент на работу в оборонной промышленности активно перестраиваются производители автомобилей, и даже кухонь: Хендрик Сусемиль, генеральный директор компании goodBytz, производителя автоматизированных кухонь из Гамбурга, рассказал, что поставил продукцию подразделению армии США в Южной Корее и ведет переговоры о поставках в страны НАТО. Он ожидает, что в будущем оборонный сектор будет приносить ему треть дохода.

Однако случае с оборонкой Китай, который покупает немецкую гражданскую продукцию, не будет покупать военную. США же придерживаются стратегии «покупай американское», говорят эксперты.

Инвестиции в военную сферу, как правило, менее полезны для экономики в целом, чем расходы на технику или инфраструктуру, поскольку оружие либо хранится на складах, либо уничтожается, а не используется в дальнейшем с целью повышения продуктивности, поясняет WSJ.

Бум в оборонной отрасли не компенсирует сокращение автомобильного сектора также как минимум из-за числа рабочих мест: в оборонной отрасли работает около 120 тыс. человек, а в автомобильной промышленности — 800 тыс., говорит старший экономист Немецкого экономического института (Кёльн) Клаус-Хайнер Рёль.

Вместе с тем, в октябре немецкое промышленное производство продемонстрировало значительный рост в секторах, зависимых от военных расходов, говорит Хольгер Шмидинг — главный экономист Berenberg Bank. По его словам, это помогло с лихвой компенсировать спад в других ключевых отраслях немецкой промышленности, таких как автомобилестроение и химическая промышленность, который наблюдался в течение последних семи лет.

Экономисты выразили надежду, что часть средств, выделенных властями на оборону, будет направлена на исследования и разработки, что подстегнет рост производительности труда в Германии, даст толчок развитию стартапов и новых экспортных товаров — подобно тому, как выделение средств из госбюджета США помогло заложить основы Силиконовой долины.

«Оборонные расходы настолько велики, что это действительно кардинально изменит ситуацию как в области фундаментальных, так и прикладных военных исследований», — сказал Гунтрам Вольф, профессор экономики Брюссельского свободного университета.

В августе правительство Германии одобрило план по увеличению численности армии.Канцлер страны Фридрих Мерц отмечал, что Берлин собирается превратить свою армию в «образец для всего [Североатлантического] альянса». В июле источник Bloomberg сообщал, что Германия намерена к 2029 году увеличить годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд), то есть удвоить его.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что подобные планы соответствуют курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России».