 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Экономика⁠,
0

WSJ рассказала о перестройке заводов Германии на оборонку

WSJ: оборонная промышленность не заменит экономике Германии кухонь и автомобилей
Немецкая оборонная промышленность лишена крупных иностранных заказчиков — Китая и США, в отличие от гражданской, что помешает масштабному переходу производства на военную продукцию, объясняет WSJ
Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press
Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press

Перестройка предприятий гражданской промышленности Германии на оборону стала существенным сдвигом, однако у оружейного производства ограничен экспортный потенциал. Таким образом, оборонная сфера не сможет заместить собой другие в немецкой экономике, говорят опрошенные The Wall Street Journal (WSJ) экономисты.

WSJ рассказала, что на данный момент на работу в оборонной промышленности активно перестраиваются производители автомобилей, и даже кухонь: Хендрик Сусемиль, генеральный директор компании goodBytz, производителя автоматизированных кухонь из Гамбурга, рассказал, что поставил продукцию подразделению армии США в Южной Корее и ведет переговоры о поставках в страны НАТО. Он ожидает, что в будущем оборонный сектор будет приносить ему треть дохода.

Однако случае с оборонкой Китай, который покупает немецкую гражданскую продукцию, не будет покупать военную. США же придерживаются стратегии «покупай американское», говорят эксперты.

Инвестиции в военную сферу, как правило, менее полезны для экономики в целом, чем расходы на технику или инфраструктуру, поскольку оружие либо хранится на складах, либо уничтожается, а не используется в дальнейшем с целью повышения продуктивности, поясняет WSJ.

Бум в оборонной отрасли не компенсирует сокращение автомобильного сектора также как минимум из-за числа рабочих мест: в оборонной отрасли работает около 120 тыс. человек, а в автомобильной промышленности — 800 тыс., говорит старший экономист Немецкого экономического института (Кёльн) Клаус-Хайнер Рёль.

Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы
Политика
Фридрих Мерц

Вместе с тем, в октябре немецкое промышленное производство продемонстрировало значительный рост в секторах, зависимых от военных расходов, говорит Хольгер Шмидинг — главный экономист Berenberg Bank. По его словам, это помогло с лихвой компенсировать спад в других ключевых отраслях немецкой промышленности, таких как автомобилестроение и химическая промышленность, который наблюдался в течение последних семи лет.

Экономисты выразили надежду, что часть средств, выделенных властями на оборону, будет направлена на исследования и разработки, что подстегнет рост производительности труда в Германии, даст толчок развитию стартапов и новых экспортных товаров — подобно тому, как выделение средств из госбюджета США помогло заложить основы Силиконовой долины.

«Оборонные расходы настолько велики, что это действительно кардинально изменит ситуацию как в области фундаментальных, так и прикладных военных исследований», — сказал Гунтрам Вольф, профессор экономики Брюссельского свободного университета.

В августе правительство Германии одобрило план по увеличению численности армии.Канцлер страны Фридрих Мерц отмечал, что Берлин собирается превратить свою армию в «образец для всего [Североатлантического] альянса». В июле источник Bloomberg сообщал, что Германия намерена к 2029 году увеличить годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд), то есть удвоить его.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что подобные планы соответствуют курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия оборонная промышленность

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Мерц заявил о конце эпохи Pax Americana для Европы
Политика
Чемезов заявил об «огромном количестве проблем» в экономике «оборонки»
Бизнес
В Думе увидели источник кадров для оборонки в альтернативной службе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне Политика, 14:08
В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года Экономика, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 13:54
РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией Спорт, 13:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ рассказала о перестройке заводов Германии на оборонку Экономика, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе Отрасли, 13:35
Какие платформы на основе ИИ помогают инвесторам находить стратегии Инвестиции, 13:30
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 13:29
Российский призер ЧМ по вольной борьбе сменил спортивное гражданство Спорт, 13:25