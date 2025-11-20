 Перейти к основному контенту
0

В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес

Инфраструктура и транспорт
Увеличение скорости доставки грузов, снижение издержек, доступ на рынки сбыта — развитие транспортной инфраструктуры в России открывает новые возможности и перспективные направления для бизнеса, считают эксперты
Багаевский гидроузел
Багаевский гидроузел (Фото: ФГБУ СИЦ Минтранса России)

Сейчас в России по национальному проекту «Эффективная транспортная система» продолжается развитие опорной сети железных дорог, в том числе строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также развитие Северного морского пути (СМП), внутренних водных путей и морских портов, аэропортов и пунктов пропуска через границу, внедрение цифровых технологий, укрепление кадрового потенциала.

Например, строится первая в стране высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, по которой поезда смогут передвигаться со скоростью 400 км/ч. По сообщению Минтранса России, на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме создается высокоскоростной поезд для ВСМ, а на всех участках будущей магистрали идет строительство железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, ведутся работы по развитию внутренних водных путей — в частности, идет строительство и модернизация гидротехнических сооружений, производится расчистка русел рек, укрепление дна и берегов. Так, по словам руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко, после реконструкции Городецкого гидроузла узкие места на Волге будут ликвидированы. А завершение строительства на Багаевском гидроузле сделает судоходство на Нижнем Дону более надежным и безопасным.

За счет строительства новых ледоколов и модернизации инфраструктуры развивается сообщение и по Севморпути. По данным госкорпорации «Росатом», по итогам 2024 года по СМП было совершено рекордное число транзитных рейсов и установлен новый рекорд грузоперевозок — 37,9 млн т, что на 1,6 млн т, или почти на 5%, больше, чем годом ранее.

Цифровые решения

Для формирования единой «бесшовной» транспортной системы требуется и внедрение современных цифровых решений — эта задача также ставится нацпроектом «Эффективная транспортная система». С 1 сентября 2026 года применение электронных перевозочных документов в Государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) станет обязательным для всех грузоперевозок в стране.

Уже сейчас, когда сервис работает в добровольном режиме, грузоперевозчики получают возможность не возить с собой бумажные документы, а значит, сокращают издержки, ускоряют взаиморасчеты и в целом развивают логистику. Самые востребованные документы в ГИС ЭПД — электронная транспортная накладная и электронный путевой лист.

Цифровизация охватывает и пункты пропуска. На пяти КПП уже внедрена система электронной очереди — можно заранее зарегистрировать грузовик на прохождение границы. Это помогает эффективно управлять транспортными потоками и сокращает время ожидания для прохождения контроля на границе. Например, за минувший октябрь, когда уже действовала электронная очередь, в пункте на границе с Грузией («Верхний Ларс») в системе зарегистрировались свыше 3,5 тыс. перевозчиков, цифровым сервисом воспользовались более 12 тыс. грузовых транспортных средств. А к 2030 году по нацпроекту 55 автомобильных погранпереходов оснастят интеллектуальными системами, сообщил на III Каспийском цифровом форуме замминистра транспорта России Алексей Шило.

Современные технологии используются и в системе подготовки кадров для транспортной отрасли. В 19 вузах, подведомственных федеральному Минтрансу, обучаются около полумиллиона человек. В министерстве заявляют, что их подготовка ориентирована на практику: для оттачивания навыков используются симуляционные тренажеры и учебные суда. Это позволяет смоделировать навигационные и аварийные ситуации в условиях, приближенных к реальным.

Например, будущие речники и моряки уже сейчас получают практические навыки на цифровых тренажерах, которые имитируют их рабочее место в реалистичном 3D-окружении. Здесь можно отрабатывать действия в сложных условиях — ночью, во время грозы или в случае отказа оборудования.

Одна из задач нацпроекта — обновить тренажерную базу профильных вузов и парк учебных судов. В них поставят специализированные тренажеры, а также создадут учебный флот, в который войдут вертолеты, самолеты и учебно-производственное судно.

Новые возможности для бизнеса

Специалисты указывают, что развитие транспортной инфраструктуры открывает для бизнеса ряд перспективных направлений. По мнению директора Центра экономики транспорта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяны Кулаковой, появляется два типа деловых возможностей. Во-первых, непосредственное участие в реализации нацпроекта, когда компании, выигрывая тендеры, получают контракты на создание новых транспортных объектов. Во-вторых, это новые возможности использования инфраструктуры. С одной стороны, появляются прямые транспортные выгоды, связанные со снижением сроков и затрат на доставку, формированием новых сервисов. С другой — есть и косвенные выгоды: например, рост стоимости недвижимости из-за улучшения транспортной составляющей или доступ на новые рынки для экспортных товаров.

«Особенно выигрывают компании, в стоимости продукции которых высоки транспортные издержки, когда рынки ресурсов и сбыта находятся не рядом с местами производства», — говорит Татьяна Кулакова. Торговые компании, по ее словам, также выигрывают от развития транспортной инфраструктуры, так как для них важна перевозка потребительских товаров. Туристические предприятия в плюсе, если развитие инфраструктуры влияет на транспортную мобильность населения. «Наконец, выигрывают логистические и транспортные компании, для которых перевозки являются основным видом деятельности за счет сокращения их эксплуатационных издержек», — подчеркивает эксперт.

При этом каждый вид транспортной инфраструктуры создает свои типы выгод для разного бизнеса. По мнению Кулаковой, развитие водного пути даст выгоды бизнесу, связанному со строительством, сельским хозяйством, а также машиностроением. «Внутренним водным транспортом в основном перевозятся массовые грузы (строительные, зерно, нефть и нефтепродукты), поэтому выигрывают сельскохозяйственные компании, нефтяные, строительные за счет сокращения их транспортных издержек, — отмечает эксперт. — Также по внутренним водным путям перевозят крупногабаритные грузы, поэтому их состояние важно, например, для атомной отрасли и машиностроения».

Конкуренция и обмен данными

Представители бизнеса соглашаются, что развитие транспортной инфраструктуры открывает новые возможности, при этом они надеются, что при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система» будет решен ряд проблем, в частности связанных с работой погранпереходов. «Ситуация на границе меняется в зависимости от сезона. Проблемные зоны пока есть на всех переходах в китайском направлении, — сказал руководитель отдела логистики компании «Юнитрейд» Кирилл Лахин. — Чтобы улучшить ситуацию, необходимо создавать конкуренцию, увеличивая количество пограничных пунктов между Китаем и Россией и модернизируя инфраструктуру существующих».

При этом, как отметил замминистра транспорта России Валентин Иванов, в ходе «Транспортной недели» на сессии, посвященной модернизации пунктов пропуска, пропускная способность на границе с Китаем за девять месяцев этого года выросла на 22%. До 2030 года планируется модернизировать всего 87 приоритетных пунктов (по нацпроекту и другим госпрограммам), которые обеспечивают практически 90% пассажиро- и грузопотока страны. Более трети из них расположены на Дальнем Востоке.

Надежды возлагаются и на продолжающуюся цифровизацию транспортной отрасли. «Внедрение ГИС ЭПД призвано унифицировать и сделать полностью прозрачным обмен данными между всеми участниками процесса перевозки грузов, — уверен директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов. — Система будет способствовать способствует обелению рынка и борьбе с серыми» схемами.

Федор Миронов
ВСМ инфраструктура нацпроекты
