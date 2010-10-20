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Внешний долг РФ за январь-сентябрь увеличился на 8,7%
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Внешний долг РФ за январь-сентябрь увеличился на 8,7%
Экономика, 20 окт 2010, 23:41
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Внешний долг РФ за январь-сентябрь увеличился на 8,7%
Государственный внешний долг РФ за январь-сентябрь 2010г. увеличился на 8,7% - до 40 млрд 899,4 млн долл. на 1 октября 2010г. против 37 млрд 641 млн долл. на 1 января 2010г.

За сентябрь 2010г. внешний долг уменьшился на 1,5% - с 41 млрд 540,7 млн долл. на 1 сентября с.г. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов РФ.

В пересчете на евро государственный внешний долг РФ за январь-сентябрь 2010г. увеличился на 14,6% - до 30 млрд 073,1 млн евро на 1 октября с.г. с 26 млрд 238 млн евро на 1 января с.г. В сентябре 2010г. внешний долг в евро уменьшился на 7,9% - с 32 млрд 637,3 млн евро на 1 сентября с.г.

Задолженность перед официальными кредиторами - членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуризации, за январь-сентябрь 2010г. уменьшилась на 17,9% и на 1 октября с.г. составила 821,3 млн долл. (603,9 млн евро). Задолженность перед официальными кредиторами - не членами Парижского клуба - уменьшилась на 3,2% - до 1 млрд 762,5 млн долл. (1 млрд 296,0 млн евро).

Коммерческая задолженность бывшего СССР на 1 октября 2010г. составила 821,1 млн долл. (603,8 млн евро), что на 1,1% меньше, чем на 1 января с.г. Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами-участниками Совета экономической взаимопомощи сократилась на 11,3%, составив 1 млрд 153,4 млн долл. (848,1 млн евро).

Задолженность перед международными финансовыми организациями за январь-сентябрь 2010г. уменьшилась на 13,8% и составила 3 млрд 269,9 млн долл. (2 млрд 404,3 млн евро). Задолженность по гарантиям РФ в иностранной валюте на 1 октября 2010г. составила 839,7 млн долл. (617,4 млн евро).

Задолженность по еврооблигациям, не изменявшаяся в долларовом выражении в мае-августе 2010г., за сентябрь сократилась на 530,5 млн долл., уменьшившись в относительном выражении на 1,7%. Рост задолженности на 1 октября 2010г. к началу года составляет 4 млрд 216,9 млн долл., или 16,1%.

Напомним, в апреле 2010г. задолженность по евробондам увеличилась на 5,5 млрд долл., или на 21,6%, в результате размещения на внешнем рынке суверенных еврооблигаций и на 1 мая 2010г. составляла 30 млрд 987 млн долл.

Теги: Министерство , внешний долг , министерство финансов
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