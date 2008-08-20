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ADR продемонстрировали снижение котировок
Экономика, 20 авг 2008, 10:42
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ADR продемонстрировали снижение котировок
Во вторник, 19 августа, ADR отечественных компаний на торгах в Лондоне продемонстрировали снижение котировок

Во вторник, 19 августа, ADR отечественных компаний на торгах в Лондоне продемонстрировали снижение котировок. Фондовые торги в Европе 19 августа закрылись снижением ведущих индексов на фоне новостей из США и корпоративных сообщений. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 2,38%.

Бумаги нефтегазовых компаний выступили локомотивом снижения на фоне дешевеющего сырья. Инвесторы были напуганы тем, что данные финансовых отчетов за III квартал 2008г. будут намного слабее данных за первые два квартала года. Расписки в Лондоне вслед за акциями на ФБ ММВБ существенно теряли в стоимости. Бумаги "Татнефти" рухнули 8,12%, НОВАТЭКа - на 4,11%, "Роснефти" - на 8,59%, ЛУКОЙЛа - на 7,7%, "Газпром нефти" - на 3,21%, "Сургутнефтегаза" на 6,95%.

Остро негативную динамику имели ADR "Газпрома", и по итогам сессии на LSE бумаги компании упали на 7,35% вследствие обострения опасений того, что при невысоких ценах на углеводороды и низкой эффективности компании "Газпром" не сможет справиться с обслуживанием раздутого долга.

Не смогло восстановить инвестиционную привлекательность рынка даже заявление премьер-министра правительства РФ Владимира Путина о том, что "производители металлургического сырья договорились с металлургами о заключении долгосрочных контрактов". Расписки металлургов теряли в стоимости чуть медленнее нефтяников. Бумаги НЛМК упали на 5,02%, "Северстали" - на 4,71%. Менее негативной в преддверии публикации отчетности по МСФО оказалась динамика расписок ММК (-0,58%).

Во вторник глава ФАС РФ сообщил, что "размер штрафа для компании "Мечел" составит 5% от оборота компании - 790 млн руб.", а также, что "компаниям "ЕвразХолдинг" и "Распадская" будут предъявлены такие же требования и применены такие же санкции, как и компании "Мечел". На этом фоне бумаги "Мечела" на тогах в Нью-Йорке продемонстрировали рост на 2,47%. Расписки Evraz group в Лондоне подешевели на 5,33%.

Рост продемонстрировали расписки "Ростелекома", которые подорожали на 0,53% на фоне заявления одного из стратегических инвесторов компании - "Транскредитбанка" об увеличении своей доли владения обыкновенными акциями "Ростелекома" с 4,88% до 5,59%.

Массовая волна распродаж очередной раз прошла по бумагам отечественных эмитентов. Участники торгов в последнее время адаптировались к высокой волатильности, и падение бумаг на 5% и более не вызывает особой паники среди отечественных игроков и аналитиков. В ближайшее время нестабильный внешний и внутренний фон по-прежнему будет иметь влияние на отечественны рынок, а игроки следить за данными макроэкономики из США и Европы, а также развитием ситуации вокруг Южной Осетии.

Quote.rbc.ru

Теги: Лондон
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