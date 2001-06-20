«Единство» решило пока не снимать Селезнева

Депутаты от фракции "Единство" намерены инициировать вопрос о замене руководства аппарата Госдумы.

По словам Чуева, депутатов не устраивает то, что аппарат фактически работает в интересах одной фракции (КПРФ) и превратился "в предвыборный штаб левых". В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя аппарата Госдумы Николая Трошкина. В поддержку этой инициативы депутаты начали сбор подписей среди коллег по парламенту.

Вместе с тем Чуев отметил, что эта инициатива не распространяется на Геннадия Селезнева, который "сам должен решить, является ли он спикером палаты либо членом фракции КПРФ". Сам Селезнев в интервью журналистам назвал "абсолютной неправдой претензии депутатов, выдвинутые в отношении руководителя аппарата Госдумы".

Напомним, что вчера фракция "Единство" сообщилa о том, что поддерживает инициативу группы "Народный депутат" по пересмотру пакетного соглашения с целью сокращения присутствия коммунистов на руководящих должностях в Госдуме. Об этом заявил руководитель фракции в Госдуме Владимир Пехтин в интервью РБК.

По его словам, последнее заседание палаты и ход обсуждения повестки дня сегодня на совете Госдумы продемонстрировали, "что любые инициативы правительства и президента будут систематически торпедироваться левой оппозицией". Подобные действия коммунистов, подчеркнул он, препятствуют конструктивной работе парламента, и они не должны оставаться без должной оценки Госдумы.

Согласно соглашению, принятому крупнейшими фракциями Думы, коммунисты сейчас руководят девятью из 28 комитетов, еще несколько комитетов возглавляют их союзники из агропромышленной группы. По этому же соглашению фракции СПС и "Яблоко" вообще не получили ни одного комитета. Сейчас же, по мнению ряда депутатов, КПРФ тормозит работу думы, и особенно комитетов, которые возглавляют представители фракции.