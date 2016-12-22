Медведев назвал действия США угрозой мировой торговой системе

По словам главы правительства России, торговая война пока приносит «плоды» отдельным странам, но в конечном счете победителей в ней не будет

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Торговая система всего мира поставлена под удар действиями отдельных стран, пытающихся навязать остальным выгодный для себя курс, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции во Вьетнаме.

«Скажем прямо, вся эта история началась с тех решений, которые принял один из наших партнеров — Соединенные Штаты Америки», — сказал российский премьер-министр (цитата по ТАСС).

​Медведев подчеркнул, что, несмотря на то что торговая война пока обеспечивает некоторые выгоды развязавшим ее странам, в конечном счете победителей в ней не будет.

«Мы являемся все свидетелями того, что эта война, в общем, уже приносит определенные плоды тем или иным странам, которые пытаются свой курс навязывать. С другой стороны, приносит издержки всей мировой торговле. Потому что в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

В начале ноября Медведев назвал санкции и протекционизм новой реальностью мировой экономики, призвав в то же время мировое сообщество заниматься формированием «открытого пространства взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям».

17–18 ноября глава правительства России принимал участие в мероприятиях очередного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в ходе которого заявил, что экономические санкции стали «инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции». Медведев предупредил, что следствием такого использования санкций могут стать новые кризисы.

Из-за возникших разногласий участникам прошедшего в Папуа — Новой Гвинее саммита АТЭС не удалось принять его итоговую декларацию, что, по словам Медведева, иллюстрирует тот факт, что «вся торговая система поставлена под удар». «В этом смысле итоги саммита АТЭС выглядят, мягко говоря, не самым убедительным образом», — отметил глава правительства России.