Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА

На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода (Фото: pererabotka.gazprom.ru)

Оренбургский газоперерабатывающий завод после атаки БПЛА приостановил прием сырого газа с месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области, заявило Министерство энергетики Казахстана.

«По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что информацию о характере повреждений и сроках восстановления работы предприятия российская сторона пока не предоставила. Там также сообщили, что газ казахстанским потребителям поступает «в штатном режиме, без каких-либо ограничений», произошедшее не повлияло на газоснабжение в стране.

«Министерство энергетики держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения», — добавили там.

Утром оренбургский губернатор Евгений Солнцев сообщил, что из-за атаки дронов была частично повреждена инфраструктура газоперерабатывающего завода, в одном из цехов возник пожар. Пострадавших среди сотрудников и угрозы для жителей нет, уточнил он. По данным Минобороны, над регионом был сбит один беспилотник.

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Западно-Казахстанской области. Оно было открыто в 1979 году, разработка началась в 1984-м. Запасы нефти составляют 1,2 млрд т, газа — 1,35 трлн куб. м.

Разработку месторождения, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет соглашению о разделе продукции, осуществляет международный консорциум KPO (Karachaganak Petroleum Operating B.V.): Shell — 29,25%, Eni — 29,25%, Chevron — 18%, ЛУКОЙЛ — 13,5% и «КазМунайГаз» — 10%.

Материал дополняется