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Пандемия коронавируса ,  
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Гарвардский экономист оценил восстановление рынков от «матери потрясений»

Экс-экономист МВФ Рогов отвел годы на восстановление рынка нефти и газа от COVID
Сюжет
Пандемия коронавируса
Бывший главный экономист МВФ отвел годы на возвращение нефтяных и газовых рынков к стабильному положению. Он снова назвал пандемию COVID причиной всех шоков, вызвавшей крупнейшие изменения спроса со Второй мировой войны
BRENT BRENT $85,04 +2,15%
Кеннет Рогофф
Кеннет Рогофф (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В мире сохраняется сильное колебание нефтяных и газовых цен из-за дисбаланса спроса и предложения, вызванного пандемией коронавируса — «матери всех шоков», заявил профессор Гарвардского института, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф, передает Business Insider.

Беспрецедентный шок продолжает распространяться по рынку, стоит ожидать сильную волатильность цен на нефть и газ, в долгосрочной перспективе ожидается тенденция к росту стоимости энергоносителей, считает профессор. Этого не произойдет, если будут резко увеличены инвестиции, но такое развитие ситуации «видится маловероятным, учитывая нынешние политические ориентиры».

«Когда происходит энергетический кризис, может потребоваться значительное изменение цен, чтобы успокоить рынок. А пандемия стала матерью всех потрясений, вызвав самый большой устойчивый сдвиг в спросе со времен Второй мировой войны», — подчеркнул Рогофф.

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Экономика
Фото:VCG / Visual China Group / ТАСС

Стоимость нефти марки Brent упала в 2020 году до $14 за баррель, в июне 2022 года она взлетела до пиковых $144 за баррель. Сейчас Brent торгуется за $85,04. Схожие колебания наблюдались, в частности, в США в отношении газовых цен: они рухнули до минимума в $1,77 за галлон в 2020 году, а в 2022-м достигли пика в $5 за галлон.

Общий спрос на нефть в 2023 году вырос на 2,3 млн баррелей в день. По оценке Управлениz энергетической информации (EIA) США, спрос может взлететь на 42% к 2050 году.

Аналитики Bloomberg еще весной допустили, что нефтяные цены к осени могут достичь $100 за баррель. Росту цен способствуют проблемы с поставками ресурса из Мексики и сокращения в рамках ОПЕК+. В июне ОПЕК+ решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кеннет Рогофф МВФ нефть газ коронавирус

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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