А.Кудрин: Ряд системообразующих компаний может обанкротиться

Некоторые системообразующие предприятия РФ могут оказаться банкротами. Такое мнение высказал сегодня вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на брифинге по итогам заседания правительства.

Как отмечается в одобренной сегодня программе антикризисных мер правительства на 2009г., неэффективные предприятия не будут поддерживаться за счет средств налогоплательщиков.

"Правительство приложит необходимые усилия для минимизации последствий банкротства для работников этих предприятий и местных сообществ, обеспечит сохранение стратегически важных производственных активов таких предприятий в ходе процедуры банкротства", - говорится в документе.

В то же время, подчеркивается в программе, предприятия, которые в последние годы повысили свою эффективность, но попали в сложную ситуацию из-за ограниченного доступа к кредитам и снижения спроса на продукцию, вправе рассчитывать на поддержку государства.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что объем кредитных ресурсов, который предоставляется предприятиям, вошедшим в список системообразующих, составляет свыше 2 трлн руб. Он отметил, что речь идет о кредитах, выделенных такими банками, как Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк.

Первый вице-премьер сообщил, что по состоянию на 10 марта 2009г. кредитный ресурс, выданный Сбербанком России этим предприятиям, оценивается в сумму свыше 1 трлн 599 млрд руб., ВТБ - свыше 530 млрд руб., Внешэкономбанком - свыше 500 млрд руб.

И.Шувалов также сообщил, что из 2 трлн 47 млрд руб. направлены на поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также выделены кредиты на сумму не менее 217 млрд руб. 32 крупнейшим сельхозпредприятиям, вошедшим в список системообразующих при том, что в целом эти организации оценивают свои потребности на текущий год примерно в 600 млрд руб. Как сказал И.Шувалов, кредиты предоставляются на очень жестких условиях и при высоких процентных ставках.