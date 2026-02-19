МВФ заявил об ущербе от экономической политики Китая для других стран

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Китай внести изменения в свою экономическую политику, ссылаясь на расточительство внутри страны и ущерб, наносимый другим странам, пишет Bloomberg.

«Переход к модели роста, основанной на потреблении, должен стать первостепенной задачей», — говорится в заявлении исполнительных директоров МВФ.

Руководители фонда заявили, что значительный профицит текущего счета Китая привел к «негативным последствиям для торговых партнеров», и подчеркнули необходимость «большей гибкости обменного курса».

Фонд считает, что модель экономического роста Китая требует «значительной трансформации культурной и экономической политики», и призвал к «всеобъемлющему и более решительному ответу», включающему усиление макроэкономической поддержки и структурные реформы.

Представитель Китая в исполнительном совете МВФ Чжэнсинь Чжан не согласился с критикой, заявив, что рост экспорта Китая в 2025 году «был в первую очередь обусловлен его конкурентоспособностью и инновационным потенциалом».

Материал дополняется