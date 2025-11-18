Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды

Развитие авиационной отрасли невозможно без выпуска прогнозов погоды и производства наблюдений. Уровень оправдываемости погодных сценариев по аэродромам сегодня достигает 94% — в этом помогают современные технологии

В 2024 году, по данным Минтранса России, воздушным транспортом в России были перевезены 111 млн человек. Из них международными рейсам воспользовались 27 млн (плюс 21% к 2023 году), а внутренними — 84 млн пассажиров (плюс 1%). Авиация с учетом размеров территории России остается одним из важнейших видов транспорта как для внутренних, так и для зарубежных поездок.

Отрасль напрямую зависит от метеорологических условий. «Несмотря на высокотехнологическое оснащение современных аэропортов и воздушных судов, метеообеспечение для них остается чрезвычайно важным», — объясняет доцент кафедры метеорологических прогнозов метеорологического факультета Российского государственного гидрометеорологического университета Ольга Топтунова.

В России прогнозированием погоды для авиации занимаются учреждения Росгидромета, в том числе «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). В прошлом году эта служба предоставила прогнозы для более чем 1,5 млн самолетовылетов — на 50% больше, чем в 2023 году. Наблюдением за погодой и составлением прогнозов для авиации занимаются 3,5 тыс. человек.

Как составляются прогнозы погоды для авиации

«Для безопасного полета необходимо знать фактическое и будущее состояние атмосферы на аэродромах вылета, посадки, запасных аэродромах, а также на маршруте полета», — объясняет генеральный директор ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Валерий Пьянков.

Непосредственно в аэропорту работает авиационное метеорологическое подразделение, которое наблюдает за параметрами атмосферы, такими как ветер, видимость и облачность, явления погоды, температура, давление и влажность. Полученные данные передаются пользователям воздушного пространства.

«Особенно важными метеопараметрами являются видимость и нижняя граница облачности», — говорит Ольга Топтунова. По ее словам, при высоте нижней границы облачности ниже 300 м специалисты должны указать ее значение в прогнозах с отклонением не более 30 м. Для этого необходимо постоянное наблюдение непосредственно в зоне взлета и посадки.

Сбором метеорологических данных для составления прогнозов и передачи экипажам судов во время полета занимаются 247 авиационных метеорологических подразделений по всей стране, 106 из которых не только проводят наблюдения, но и выпускают авиационные прогнозы погоды для конкретных аэродромов и районов полетной информации.

Вся информация о погоде сосредоточивается в Региональном центре оперативных метеорологических данных в Москве, входящем в систему международной организации гражданской авиации.

Для составления прогнозов используется множество источников данных, объясняет Валерий Пьянков: показания наземных метеорологических станций, станций аэрологического зондирования, радиолокаторов, спутников.

«Вся информация поступает в вычислительные центры, где они обрабатываются с помощью численных моделей. Эти модели представляют собой сложные математические алгоритмы, которые имитируют физические процессы, происходящие в атмосфере. На основе результатов численного моделирования синоптики составляют прогнозы погоды для авиации», — говорит Валерий Пьянков.

Сами прогнозы составляются на 6, 9, 24 или 30 часов. Кроме того, метеослужба предупреждает об опасных для авиации погодных явлениях — грозе, усилении ветра, обледенении или турбулентности.

Отдельное внимание уделяется безопасности передачи данных. Так, сам текст прогноза формируется с помощью специальных программ с процессом форматно-логического контроля для исключения человеческого фактора (опечаток и ошибок) и проверяется до передачи в авиационные службы или экипажам воздушного судна.

Какой экономический эффект дают прогнозы погоды

Точные прогнозы позволяют оптимизировать планирование рейсов и расписание, говорит Валерий Пьянков. Это приводит к снижению операционных издержек, повышению эффективности использования воздушного флота.

От прогнозов погоды зависит выбор эшелона полета, а также возможность рассчитать расход топлива, на который очень влияют ветер и температура в полете, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

«Дальние рейсы, например, из Москвы в Петропавловск-Камчатский в одну сторону и в другую будут продолжаться разное время. Так, на скорость полета влияют ветер и температура воздуха. Любое изменение в погоде приведет к тому, что время полета будет меняться. Поэтому авиакомпаниям важно понимать, какие погодные условия будут на маршруте. Это позволяет точно рассчитывать расписание и топливо», — говорит главный эксперт.

Прогнозирование погодных условий позволяет минимизировать задержки и отмены рейсов, что снижает потери доходов авиакомпаний и аэропортов, ведет к экономии топлива и уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также улучшает качество обслуживания пассажиров, говорит Валерий Пьянков.

В планах — дальнейшее повышение оправдываемости прогнозов. Для этого, как рассказывает Валерий Пьянков, внедряются современные технологии и алгоритмы прогнозирования, включая использование численных моделей атмосферы высокого разрешения и систем искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных. Также в ближайшем будущем планируется замена метеорологического оборудования по меньшей мере в 75 аэропортах по всей России.