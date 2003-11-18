Рост ВВП России за 10 месяцев 2003г. составил 6,6%

Рост ВВП РФ за 10 месяцев 2003г. составил 6,6%, сообщил журналистам зам. главы Минэкономразвития Аркадий Дворкович. По его словам, рост ВВП в октябре по сравнению с сентябрем 2003г. составил около 0,6%.

А.Дворкович также сообщил, что в ближайшие два дня МЭРТ пересмотрит прогнозируемые показатели ВВП по итогам 2003г. По его мнению, данный показатель будет пересмотрен в сторону незначительного увеличения. В настоящее время рост ВВП в 2003г, прогнозируется на уровне 5,9%.

Согласно прогнозам Европейского банка реконструкции и развития по странам с переходной экономикой, которые были обнародованы сегодня, экономический рост России в 2003г. составит 6,2%. Ранее ЕБРР прогнозировал, что экономический рост в России в 2003г. составит 4,3% - как в минувшем году.

Кроме того, зам. главы МЭРТ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что инфляция за 10 дней ноября составила 0,25%. В ближайшие два дня МЭРТ рассмотрит поправки в прогноз основных экономических показателей страны в сторону увеличения. Однако, по мнению А.Дворковича, разница будет не очень большая. Напомним, что первоначально по итогам 2003г. инфляция запланирована в размере 12-13%. По данным ЦБ РФ, инфляция в ноябре 2003г. планируется в размере 1,1%.