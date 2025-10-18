Bild рассказала о литиевом «сокровище на миллиарды» для Германии

В районе Альтмак в Германии обнаружили месторождение, в котором находится 43 млн т эквивалента карбоната лития. Как пишет Bild, добыча ресурса способна принести экономике страны «миллиарды» евро

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Германии обнаружили большое месторождение лития. Об этом сообщили в компании Neptune Energy. Bild называет месторождение «сокровищем, которое может принести Германии миллиарды».

Месторождение нашли в районе Альтмак земли Саксонии-Анхальт. По данным компании, там находится 43 млн т эквивалента карбоната лития, что делает его «одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире».



Bild отмечает, что для будущего немецкой автомобильной промышленности это может стать переломным моментом, поскольку литий — ключевой компонент перезаряжаемых аккумуляторов, которые используются, в частности, в электромобилях, смартфонах и планшетах.

По информации издания, добыча лития может принести немецкой экономике «миллиарды» евро. В период с 2025 по 2042 год проект при полном развитии может обеспечить валовую добавленную стоимость в размере 6,4 миллиарда евро по всей Германии. Помимо этого, может быть создано до 1,5 тыс. рабочих мест.

Ресурс не планируют добывать традиционным горнодобывающим способом. Вместо этого термальная вода из подземных источников будет выкачиваться с глубины на поверхность, и из нее при помощи фильтра извлекут литий, после чего воду вернут обратно под землю.

Проект находится на ранней стадии, сообщила Bild представитель Министерства экономики Саксонии-Анхальт. «Потенциальный проект по добыче лития в регионе Альтмарк в настоящее время находится на очень ранней стадии. Сможет ли он внести конкретный вклад в обеспечение внутреннего и европейского рынков литием, можно будет с достаточной уверенностью оценить только после завершения демонстрационной фазы проекта», — сказала она.

Согласно плану, фаза промышленной добычи лития из месторождения начнется в 2033 году. На сайте Neptune Energy говорится, что производственный период, по прогнозам, составит десять лет, но может оказаться значительно длиннее.

