В ЦБ заявили о росте числа блокировок банками подозрительных операций

Банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций, заявила глава регулятора, что на 10% больше, чем годом ранее. Ранее глава ЦБ признала, что некоторые участники рынка перегнули палку в борьбе с мошенниками

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». «Это каждый месяц. В прошлом году это было около 300 тыс.», — уточнила она.

Набиуллина ранее отмечала рост числа жалоб на необоснованные блокировки операций и признала, что иногда участники рынка «перегибали палку» в борьбе с мошенниками.

С 1 января 2026 года при выявлении признаков мошеннической операции банк не блокирует карту и перевод, а приостанавливает операцию на два дня или отказывает клиенту в переводе. Тогда же Банк России ввел новую форму ежеквартальной отчетности для банков и платежных организаций, которая будет фиксировать все случаи мошеннического снятия наличных через банкоматы.

В случае блокировки рекомендуется связаться с кредитной организацией и предоставить все запрашиваемые документы, а на вопросы банка следует отвечать быстро и оперативно, посоветовал юрист Александр Хаминский. Он напомнил, что банк может посчитать подозрительными частые переводы с карты большому числу разных людей или разовые переводы крупных сумм, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП.

Банки также будут принимать во внимание ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент сменил номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», что может свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету.

Общее число жалоб россиян на банки в 2025 году составило 235,2 тыс., на 14,7% больше, чем годом ранее, сообщили в ЦБ. Чаще всего люди жаловались на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже — на навязывание дополнительных услуг. Регулятор пояснил, что рост связан с усилением мер против финансового мошенничества.