Экономика⁠,
0

В ЦБ заявили о росте числа блокировок банками подозрительных операций

Набиуллина: банки ежемесячно блокируют около 330 тыс. подозрительных операций
Банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций, заявила глава регулятора, что на 10% больше, чем годом ранее. Ранее глава ЦБ признала, что некоторые участники рынка перегнули палку в борьбе с мошенниками
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. подозрительных операций, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». «Это каждый месяц. В прошлом году это было около 300 тыс.», — уточнила она.

Набиуллина ранее отмечала рост числа жалоб на необоснованные блокировки операций и признала, что иногда участники рынка «перегибали палку» в борьбе с мошенниками.

С 1 января 2026 года при выявлении признаков мошеннической операции банк не блокирует карту и перевод, а приостанавливает операцию на два дня или отказывает клиенту в переводе. Тогда же Банк России ввел новую форму ежеквартальной отчетности для банков и платежных организаций, которая будет фиксировать все случаи мошеннического снятия наличных через банкоматы.

Банк России опроверг рост блокировок карт из-за подозрительных операций
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В случае блокировки рекомендуется связаться с кредитной организацией и предоставить все запрашиваемые документы, а на вопросы банка следует отвечать быстро и оперативно, посоветовал юрист Александр Хаминский. Он напомнил, что банк может посчитать подозрительными частые переводы с карты большому числу разных людей или разовые переводы крупных сумм, операции в нетипичных местах, а также использование личной карты для бизнеса, особенно без оформления статуса самозанятого или ИП.

Банки также будут принимать во внимание ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент сменил номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», что может свидетельствовать о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету.

Общее число жалоб россиян на банки в 2025 году составило 235,2 тыс., на 14,7% больше, чем годом ранее, сообщили в ЦБ. Чаще всего люди жаловались на отказ в проведении операций, блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу, реже — на навязывание дополнительных услуг. Регулятор пояснил, что рост связан с усилением мер против финансового мошенничества.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва, Георгий Недогибченко
Эльвира Набиуллина Банки блокировка мошенничество ЦБ жалобы
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
