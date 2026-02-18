 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Владелец А1 назвал значительную часть банкротств в России обманом

Значительная часть банкротств сегодня — это обман, заявил в интервью РБК владелец А1 Александр Файн. Чтобы это изменить, банкротство должно перестать быть клеймом для бизнеса, говорит он, приводя в пример компании семьи Трампа
Александр Файн
Александр Файн (Фото: А1)

В России очень участились банкротства, при этом появилось «огромное количество мошенников», заявил в интервью РБК владелец и генеральный директор А1 (бывшая структура «Альфа-групп», специализируется на инвестициях в проблемные активы) Александр Файн.

«Вы знаете, что значительная часть банкротств сегодня — это просто обман? <...> Мошенники с легкостью используют институт банкротства для отъема активов, в то время как среди нормальных честных предпринимателей, которым в какой-то момент просто не повезло, банкротство — это просто какое-то табу, стигма. Так быть не должно», — считает Файн.

Владелец A1 Александр Файн — РБК: «Никаких обратных билетов»
Александр Файн

В мировой практике банкротство — нормальный, хорошо зарекомендовавший институт, «узаконенное право на ошибку», полагает глава А1. «Добросовестно ошибаться — можно. Посмотрите, как на Западе: компании Трампа четыре раза проходили процедуру банкротства, и опять все в порядке. Надо сделать так же: чтобы банкротство перестало быть клеймом», — заявил он.

Дерипаска предрек банкротство тысяч компаний из-за ставки и курса рубля
Экономика
Олег Дерипаска

«Мы видим, как много государство, суды сделали за последние годы, чтобы переосмыслить случаи применения банкротства — как для очистки активов от долгов, так и для передела собственности. Мы, кстати, готовы помогать в том, чтобы подсветить какие-то особо одиозные примеры или даже предлагать точечные изменения законодательства или судебной практики. Это нужно делать, чтобы был баланс и нормальный правовой инструмент действительно служил бы своей истинной, здоровой цели», — подчеркнул Файн.

В 2020 году Минэкономразвития представило законопроект, реформирующий институт банкротства. В 2021 году проект был внесен в Госдуму, однако с тех пор не продвинулся. Потенциально прибыльным компаниям надо дать механизмы выхода из критических ситуаций, а если нет такой возможности, нужно быстро вовлекать активы в оборот, говорил в ноябре 2025 года первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. При доработке законопроекта Минэкономразвития предлагает сохранить действующие процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, но в дополнение предложено ввести новую, более гибкую процедуру реструктуризации долгов.

