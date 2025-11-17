 Перейти к основному контенту
Экономика
0

Bloomberg узнал о плане Астаны усилить свои позиции в суде по Кашагану

Bloomberg: Казахстан подключил швейцарский суд к делу о месторождениях нефти
Казахстан подключил швейцарский суд для разрешения спора о коррупции, связанной с разработкой нефтяных месторождений в стране, пишет Bloomberg. Всего Астана запросила компенсацию в размере $160 млрд
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Астана требует $15 млн плюс проценты от нескольких компаний и лиц, обвиняемых в коррупции, связанной с разработкой нефтяных месторождений подразделениями итальянской Eni SpA, пишет Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Казахстан, обратившись в швейцарский суд, хочет усилить давление на нефтяной консорциум North Caspian Operating Company (NCOC; управляет проектом), чтобы улучшить позиции в международном арбитраже, заявили агентству два источника. Правительство предприняло аналогичные усилия по раскрытию информации за рубежом, но результаты оказались неоднозначными, пишет издание.

Страна с 2023-го требует возмещения ущерба в двух международных арбитражных спорах против крупных нефтяных компаний, включая Shell, Exxon Mobil Corp., TotalEnergies SE и Eni, в связи с перерасходом средств, задержками и предполагаемыми нарушениями на месторождениях Карачаганак и Кашаган. Астана запросила компенсацию в размере $166 млрд — в основном за упущенную прибыль от нефти. Суды проходили в США и Италии.

В своих судебных документах в американском суде Казахстан заявил, что подрядчики, предоставляющие услуги Eni в стране, «организовали незаконную схему» для заключения контрактов с завышенными ценами. Власти страны заявили, что один контракт был изменен 11 раз, в результате чего его стоимость увеличилась с $88 млн до $490 млн. В 2017-м итальянский суд признал виновными в коррупции нескольких подрядчиков, но не Eni.

Партнеры по месторождению Кашаган выиграли суд о штрафе у Казахстана
Экономика
Месторождение Кашаган

Eni заявила, что обвинения основаны на расследовании, по итогам которого компания была полностью оправдана, и считает претензии к ней необоснованными. North Caspian Operating Co. заявила, что действует в рамках соглашения с Казахстаном.

Летом 2025-го участники NCOC — партнеры по разработке месторождения Кашаган в Казахстане — выиграли дело о штрафе на 2,3 трлн тенге ($4,2 млрд). Он был наложен республикой за предполагаемое нарушение экологических правил — хранение избыточных объемов серы.

NCOC — оператор Кашагана, расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря. Входящие в него компании вложили в разработку месторождения более $50 млрд, сообщал Bloomberg.

Тогда же Казахстан потребовал у Eni и Shell в ближайшее время вернуть государству контроль над строительством завода по переработке газа. Ранее «Казинформ» сообщил, что акционеры Карачаганака потребовали $1 млрд дополнительно на строительство завода, власти страны назвали выдвинутые условия неприемлемыми.

Валерия Доброва
Казахстан суды нефтедобыча Швейцария
