На российском рынке прошла вторая волна фиксации прибыли

В среду, 17 июня, торги на российском рынке открылись гэпом вниз.

В среду, 17 июня, торги на российском рынке открылись гэпом вниз. "Быки" попытались повторить сценарий вторника, когда покупателям удалось переломить наметившуюся тенденцию к понижению, однако на этот раз потерпели неудачу. Давление на настроения инвесторов оказывали негативные данные макроэкономической статистики США, очередное снижение цен на нефть под уровень 70 долл./барр., а также вероятность увеличения налогового бремени газодобывающих компаний.



По итогам торговой сессии 17 июня индекс ММВБ снизился на 5,46% - до 1039,43 пункта, индекс РТС - на 4,05%, до 1038,41 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 71,34 млрд руб., на рынке акций РТС - 282,39 млн долл.



На этом фоне акции компаний нефтегазовой отрасли не смогли избежать распродаж. К концу торгов "Роснефть" потеряла 5,89% капитализации, "Газпром нефть" - 2,46%, "Татнефть" - 4,37%, ЛУКОЙЛ - 4,3%. Существенно лучше рынка торговались бумаги "Сургутнефтегаза". Госсобрание Якутии в среду внесло изменение в региональный закон о налоговой политике, снизив на 2009-2010гг. ставку налога на прибыль для "Сургутнефтегаза" с 18% до 13,5%. Бумаги компании подешевели к концу дня всего на 1,49%.



На стоимость акций "Газпрома" (-7,96%) и НОВАТЭКа (-6,73%) существенное давление оказало заявление заместителя министра финансов РФ Сергея Шаталова о том, что Минфин предлагает увеличить ставку налога на природный газ с 2010г. так, чтобы получить дополнительный доход в размере 50 млрд руб. Кроме того, замглавы "Газпрома" Александр Ананенков сообщил о возможном переносе из-за кризиса срока ввода Ковыктинского месторождения с 2017г. на более поздний. Наконец, в среду было объявлено, что "Газпром" и КНР не успеют начать поставки российского газа в Китай в 2011г., как планировалось ранее.



В телекоммуникационном секторе по-прежнему сильнее рынка выглядели акции "Ростелекома" (+0,49%). Инвесторы ожидают скорой положительной переоценки целевой стоимости бумаг оператора ввиду ожидаемой консолидации отрасли именно на базе "Ростелекома". Акции остальных телекоммуникационных компаний попали под распродажи. Котировки акций МТС снизились на 4,27%, "Уралсвязьинформа" - на 5,96%, "Северо-Западного Телекома" - на 4,78%, "Сибирьтелекома" - на 0,78%. Котировки последнего поддержала информация о планах руководства оператора увеличить к концу 2009г. количество абонентов на 13%, широкополосного доступа в интернет (ШПД) - на 52,8%.



В бумагах представителей металлургической отрасли царили пессимистические настроения. Акции "Норникеля" потеряли в цене 7,14%, ММК - 5,85%, НЛМК - 5,9%, ТМК - 6,81%, "Полюс золота" - 1,8%.



Уверенный рост котировок продемонстрировали в среду акции АВТОВАЗа (+10,53%) и "Седьмого континента" (+3,43%). Автопроизводитель подписал с французским банком BSGV кредитное соглашение на сумму 171,5 млн евро на финансирование лицензионных договоров с Renault. Поводом для скупки бумаг "Седьмого континента" стала информация о завершении сделки по приобретению российского ритейлера французской сетью Carrefour. Согласно ожиданиям ряда экспертов, для российской розничной торговли это событие станет началом масштабного передела рынка.



Организованную "медведями" вторую на этой неделе волну фиксации прибыли можно считать успешно выполненной. Во-первых, российские индексы снижаются быстрее цен на нефть, а значит, с началом более масштабной коррекции вниз на рынке энергоносителей падение может ускориться. Кроме того, индекс ММВБ опустился ниже уровня поддержки, трижды за последние месяцы останавливавшего натиск продавцов, и теперь дорога вниз открыта. Участники рынка не исключают присутствия на торгах очень крупного продавца - ВЭБа.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



ЛУКОЙЛ: накапливать

Сургутнефтегаз: держать

Газпром: накапливать

Сбербанк России: накапливать

Норильский никель: сокращать

МТС: накапливать

НК Роснефть: держать

Банк ВТБ: держать



Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций". Прогнозы цен акций



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