Эксперты сравнили потенциал роста экономики в 2026 и 2027 годах

По мере снижения ключевой ставки рост экономики может развернуться в 2027 году, считает Олег Вьюгин. По его словам, сейчас нужно пройти «болезненный» 2026-й. На потенциал роста в этом году сдержанно смотрит и Илья Гуров

Фото: Андрей Любимов / РБК

Заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Илья Гуров в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил, что смотрит «достаточно сдержанно» на потенциал ускорения роста экономики в 2026 году. По его словам, даже если произойдет реальное смягчение денежно-кредитной политики, оно случится к середине года и окажет эффект с лагом в несколько месяцев.

Гуров считает, что на самом деле смягчения денежно-кредитной политики еще не было, несмотря на продолжение снижения ключевой ставки Центральным банком.

«На мой взгляд, реально такое смягчение политики будет, когда ставка до 13% и ниже спустится, номинальная. Потому что у нас цель по инфляции — 4%, и вот это будет уже означать, что у нас реальная ставка пошла вниз. Понятно, что сейчас каждый процентный пункт снижения ключевой ставки — это такая, с одной стороны, хорошая новость, что вот для должников меньше процентов будем платить», — пояснил Гуров.

Он отметил, что «в идеальной картинке мира» хотелось бы в конце 2026 года или во второй половине увидеть оживление экономической активности. На вопрос, за счет каких факторов может произойти это оживление, экономист, бывший первый замглавы ЦБ, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин ответил: за счет антиинфляционного сценария бюджета.

«То есть, он не будет заниматься потреблением эмиссионных денег, если так можно выразиться, то тогда на самом деле ставка достаточно быстро может снижаться в течение 2026 года. Просто потому, что нет возможности для повышения цен. И тогда, в 27-м году, действительно, это развернется в экономический рост. Но через 26-й год, через болезненный 26-й год, надо пройти. И либо не проходить, но тогда жить на инфляции», — объяснил Вьюгин.

ЦБ пойдет на агрессивное снижение ставки, когда инфляционные ожидания существенно снизятся, добавил экономист. Сейчас, по его мнению, ЦБ видит, что инфляция «под контролем» и будет снижаться, если сохранять ту жесткость денежно-кредитной политики, которая есть.

«Когда вот эти опросы, которые делает Центральный Банк, покажут, что инфляционные ожидания существенно снизились, тогда мы увидим агрессивное снижение ставки. Хотя центральные банки никогда агрессивно ставки не снижают, они всегда идут по некой траектории, как бы стараясь быть по ставке выше, чем инфляция, до тех пор, пока… Вот будет 4%? Вот тогда уже и, собственно говоря, можно расслабиться», — сказал Вьюгин.

Минэкономразвития допускает дальнейшее замедление экономики России, сообщил 12 февраля министр экономического развития Максим Решетников. В ведомстве считают, что восстановление темпов роста начнется к концу 2026 года.

В феврале Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом заявила, что регулятор теперь больше уверен в возможности продолжать снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ указывал, что устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений. К концу 2026 года, по прогнозу регулятора, инфляция снизится до 4–5%, а затем закрепится вблизи цели 4%.

По прогнозу Банка России, в 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится.