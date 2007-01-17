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Эксперты впервые за два года фиксируют снижение цен на жилье
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Эксперты впервые за два года фиксируют снижение цен на жилье
Экономика, 17 янв 2007, 08:55
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Эксперты впервые за два года фиксируют снижение цен на жилье
Прошлогодние прогнозы аналитиков о грядущем падении цен на жилье начинают сбываться, пишет сегодня газета "Коммерсантъ". За прошлую неделю аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" впервые с осени 2004 года зафиксировал снижение средней стоимости московского жилья. Впрочем, цены упали всего на 0,1%, и эксперты не ждут их серьезного падения.

Прошлогодние прогнозы аналитиков о грядущем падении цен на жилье начинают сбываться, пишет сегодня газета "Коммерсантъ". За прошлую неделю аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" впервые с осени 2004 года зафиксировал снижение средней стоимости московского жилья. Впрочем, цены упали всего на 0,1%, и эксперты не ждут их серьезного падения.

Газета ссылается на данные аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости", согласно которым с 8 по 15 января средняя стоимость квадратного метра в Москве составила $4210. Это первое падение индекса начиная с осени 2004 года, указывает руководитель центра Олег Репченко.

В конце прошлого года аналитики уже фиксировали постепенное замедление темпов роста цен на квартиры эконом- и бизнес-класса. Если летом 2006 года они, по разным данным, повышались на 4-6% в месяц, то в декабре рост не превысил 1-2%. "В сегментах панельного жилья отрицательный прирост цен мы фиксировали уже в декабре, – говорит Олег Репченко. – Однако за счет продолжающегося роста цен на более дорогое кирпичное и монолитное жилье средняя по всем сегментам величина не снижалась".

О.Репченко объясняет снижение цен их слишком резким ростом за последние полтора года. По данным центра, средняя стоимость квадратного метра в московских квартирах за этот период выросла более чем вдвое. "Рынок выдохся. Покупать квартиры по столь высоким ценам люди не хотят, и спрос снизился", – поясняет О.Репченко.

Другие эксперты рынка также констатируют незначительное падение цен. Так, по данным аналитического отдела бюро недвижимости "Агент 002", средняя стоимость жилья за прошлую неделю снизилась только на 0,01%. Сильнее всего, по словам директора по маркетингу агентства Ольги Побединской, подешевело жилье в Южном и Восточном административных округах столицы – на 0,3%. В то же время на западе и севере Москвы жилье подорожало на 0,1-0,2%.

Как и Олег Репченко, она отмечает снижение цен в первую очередь на квартиры в устаревших панельных и кирпичных домах, а в монолитных и качественных кирпичных, по данным О.Побединской, цена квадратного метра, напротив, выросла на 0,3-0,5%. "Например, за минувшую неделю квадратный метр в однокомнатной квартире в девятиэтажном панельном доме в Бирюлеве подешевел с $3580 до $3560, а в монолитном доме в районе метро "Академическая", "Университет", "Профсоюзная" жилье подорожало в среднем с $5978 до $6005 за квадратный метр", – уточнила она.

Впрочем, не все участники рынка недвижимости фиксируют снижение цен. По данным руководителя аналитического консалтингового центра "Миэль-недвижимость" Владислава Луцкова, за две недели января цены на столичное жилье выросли на 0,65%, в Московской области – на 0,4%. Однако такие колебания он называет не ростом, а стагнацией. "Средние показатели изменяются в пределах погрешности 0,4-0,5%, но это только подтверждает, что цены стабильны, а не растут или падают", – считает В.Луцков.

В ближайшие недели В.Луцков прогнозирует стагнацию рынка с небольшими колебаниями как в большую, так и меньшую сторону. А вот Олег Репченко считает, что средняя стоимость квадратного метра будет снижаться и дальше, но не более чем на 1-2% в месяц. Впрочем, по мнению экспертов, говорить о тенденциях наступившего года пока рано.

Теги: недвижимость , прошлая неделя , Аналитический центр , Луцков , Олег Репченко
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