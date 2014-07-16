Глава лондонского офиса "ВТБ Капитала" ушел в отставку

Глава лондонского офиса "ВТБ Капитала" Атанас Бостанджиев ушел в отставку, его место займет Ник Хатт, который до сих пор работал финансовым директором международного бизнеса "ВТБ Капитала". Лондонский офис инвестбанка в последнее время преследуют неудачи: его прибыль за прошлый год оказалась съедена зарплатами сотрудников, а инвестиции в болгарский банк рискуют пропасть в процессе его банкротства.

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Во вторник, 15 июля, "ВТБ Капитал" сообщил, что руководитель лондонского офиса компании Атанас Бостанджиев принял решение покинуть компанию, чтобы заняться собственными проектами, а именно прямыми инвестициями в компании развивающихся рынков. В пресс-релизе инвестбанка говорится, что решение было запланированным и соответствует стратегии группы.

Болгарин Атанас Бостанджиев возглавил лондонский офис инвестбанка в мае 2011 года, до этого он работал в Goldman Sachs. Примерно через год он заявил, что намерен добиться того, чтобы международный бизнес "ВТБ Капитала" приносил 10—20% от чистой прибыли "ВТБ Капитала". По итогам 2013 года VTB Capital pls заработал чуть больше 4 млн долл. прибыли. При этом прибыль за 2013 год от инвестиционно-банковского бизнеса всей группы ВТБ, раскрытая в отчетности по МСФО, составила 34,8 млрд руб. (около 1 млрд долл.). Таким образом, прибыль VTB Capital pls не превысила 0,5% от прибыли инвестиционно-банковского подразделения. При этом прибыль лондонского офиса за прошлый год снизилась в восемь раз по сравнению с прибылью за 2012 год, тогда она составляла 33,7 млн долл. Основной причиной падения прибыли стал рост расходов на персонал: в 2013 году лондонский офис потратил на вознаграждение сотрудников 246,2 млн долл. (191,9 млн долл. годом ранее). "Лондонский офис не генерил доход, достаточный для содержания дорогих банкиров. Их затраты доходили до 90% доходов (318 млн долл. затрат при доходе 352 млн долл. — РБК), обычно этот показатель намного ниже", — говорит один из знакомых Бостанджиева. Для сравнения, выручка Otkritie Securities (лондонской "дочки" ФК "Открытие") по итогам 2013 года составила около 116 млн долл., расходы — 74 млн долл. То есть расходы составляют примерно 60% от доходов. Otkritie Securities, кстати, удалось получить прибыль 49 млн долл. за прошлый год.

В ноябре прошлого года Атанас Бостанджиев писал своему непосредственному начальнику, первому зампреду ВТБ Юрию Соловьеву, что международный бизнес "ВТБ Капитала" не смог выполнить целей по прибыли, и предложил сократить число клиентов с 1 тыс. до 300, а персонал — примерно на 40%, вспоминает Bloomberg. Вскоре после этого глава ВТБ Андрей Костин объявил о намерении сократить расходы на персонал в "ВТБ Капитале" на 15%. "Атанас — дорогой банкир, и, думаю, он был недоволен тем, что ему сократили людей и сферу деятельности, его уход мне казался одним из вероятных исходов уже тогда, когда ВТБ объявил о сокращениях", — рассуждает знакомый Бостанджиева.

На вопрос РБК, не связана ли отставка главы лондонского офиса с падением прибыли, пресс-служба "ВТБ Капитала" еще раз повторила, что Бостанджиев уходит заниматься своими проектами. Точно такой же ответ был получен РБК на вопрос, не связана ли отставка с недавним банкротством болгарского банка CCB, в котором ВТБ принадлежит около 9%.

Накануне отставки Бостанджиева ВТБ объявил о том, что не намерен спасать болгарский Corporate Commercial Bank. Теперь доля ВТБ в 9% должна быть национализирована. Пресс-служба "ВТБ Капитала" на вопрос РБК, имел ли Бостанджиев непосредственное отношение к сделке по покупке доли в этом банке, ответила, что "транзакция по приобретению акций являлась сложноструктурированной сделкой, объем инвестиций "ВТБ Капитала" в CCB с самого начала не превышал 10 млн евро, которые впоследствии были полностью захеджированы". Источник в инвестбанке пояснил, что если бы Бостанджиева решили уволить за провал с этими инвестициями, то это произошло бы позднее, чтобы не создавать впечатления о связи этих событий между собой. Опрошенные РБК лондонские банкиры считают, что история с болгарским банком послужила триггером.

Офис в Болгарии был открыт после прихода Бостанджиева в "ВТБ Капитал", он стал одним из шести офисов международного бизнеса "ВТБ Капитала" наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Гонконгом, Дубаем и Сингапуром. С момента открытия офиса в Болгарии инвестбанк совершил несколько покупок в этой стране. Среди них — доли в капитале производителя сигарет "Булгартабак" и операторе сотовой связи Vivacom. Атанас Бостанджиев не стал разговаривать с РБК, сославшись на занятость.

Елена Тофанюк, Наталья Старостина