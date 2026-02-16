 Перейти к основному контенту
0

Дерипаска прокомментировал статью о «долгом одиночном плавании» России

Главред «НГ» написал о предстоящем России «долгом одиночном плавании» и необходимости «радикального улучшения госуправления». Дерипаска считает, что это не полный перечень проблем для решения в конце конфликта с Западом
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Многие проблемы российской экономики понятны тем, кто заинтересован в ее росте, но «это не полный перечень», написал в телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска.

Так он прокомментировал выводы главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова по итогам Мюнхенской конференции по безопасности о предстоящем России «долгом одиночном плавании» и необходимости «радикального улучшения госуправления на всех уровнях».

Как пишет Ремчуков в статье «В Мюнхене мечтали истощить Россию», госкапитализм «уже сейчас становится неподъемным бременем для бюджета страны», что, по его мнению, нужно учесть тем, кто отвечает за российскую экономику. «Убытки, неэффективность, отсутствие внятной стратегии развития в нынешних условиях» главред называет «главной чертой российского монополизма и госсектора».

«Да, многие проблемы уже понятны широкому кругу тех, кто заинтересован в росте российской экономики. Но это не полный перечень проблем, которые предстоит решить после окончания конфликта с Западом», — прокомментировал статью Дерипаска.

Дерипаска оценил конкурс по Домодедово фразой «Клондайк подморозило»
Бизнес
Олег Дерипаска

Ранее бизнесмен, комментируя одну из дискуссий в рамках мюнхенской конференции, назвал «основной угрозой сытой жизни» Европы ее неспособность конкурировать с Глобальным югом, а не Россию. «Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным югом ни в экономическом, ни в военном аспекте», — считает он.

Дерипаска призывает диверсифицировать внешнеэкономические связи России и перейти к более прагматичному сотрудничеству с Китаем, Индией, странами Африки и Латинской Америки. По его оценке, после завершения конфликта на Украине и «при условии хорошо спланированных решений» Москва сможет в течение десяти лет восстановить темпы роста экономики до 7–8% и закрепиться в четверке крупнейших экономик мира. «Все в наших руках», — убежден бизнесмен.

