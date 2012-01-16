Российский рынок пока не готов падать

Агентство S&P понижением рейтингов сразу девяти странам еврозоны дало отличный повод для начала распродаж на российском рынке.

В понедельник, 16 января, российский фондовый рынок провел неоднозначную торговую сессию, в течение которой успели заработать и "медведи", и "быки". Поводом для утреннего пессимизма стало решение международного рейтингового агентства S&P понизить рейтинги девяти стран еврозоны. Наиболее важными здесь стали переход рейтингов Кипра и Португалии на спекулятивный уровень, а также лишение высших рейтингов Австрии и Франции. В отношении последней негативно настроено и агентство Moody's, хотя к понижению пока не прибегло. Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно перспектив разрешения долгового кризиса в регионе, ведь Франция наряду с Германией оказывает поддержку Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF).



А вот на пересмотр днем прогнозов по рейтингам России до "стабильного" со стороны Fitch российские игроки не отреагировали вовсе. Видимо, поскольку цены на нефть стабильны и долговых проблем нет, экспертов Fitch напрягает растущая политическая нестабильность в РФ. Однако этот фактор инвесторы уже заложили в котировки, когда в декабре минувшего года распродавали бумаги перед маршами протеста. Цены на нефть марки Brent, оттолкнувшись в понедельник от уровня поддержки 110 долл./барр., выросли почти на 1%, и это позволило в условиях выходного дня в США спокойно доиграть торговую сессию уже при наличии покупателей.



По итогам торговой сессии 16 января индекс ММВБ повысился на 0,07% - до 1464,42 пункта, индекс РТС - на 0,67% и достиг отметки 1456,1 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 306,49 млрд руб.



Рейтинговые действия нанесли удар по банковскому сектору



Как того и следовало ожидать, на решения рейтинговых агентств болезненно отреагировала банковская отрасль: в большей степени в Европе, в меньшей - в России. Правда, вряд ли мы увидим зарождение нового нисходящего тренда в отрасли, поскольку в последние дни банки и так очень заметно потеряли в цене, а 16 января, видимо, было пройдена локальная точка наибольшего пессимизма. Со значительными потерями завершил день второй эшелон в лице банка "Возрождение" (-2,47%), Банка Москвы (-0,12%) и банка "Санкт-Петербург" (-0,73%), а "голубые фишки" под занавес торгов вышли в небольшой "плюс". Сбербанк (+0,44%) смотрелся бодрее, что обусловлено как отличными перспективами развития бизнеса, так и локальной дешевизной. ВТБ (+0,22%), например, локально дорог, и ему необходима небольшая нисходящая коррекция где-нибудь на 6%.



Газпрому мешают расти разногласия с Украиной



В нефтегазовой отрасли все спокойно благодаря высоким ценам на нефть. В начале января котировки марки Brent прижимались к отметке 114 долл./барр., и не исключено возвращение к этому уровню по итогам подошедшего к концу локального падения, в рамках которого подтвердил свою состоятельность уровень поддержки 110 долл./барр. Ростом смогли порадовать инвесторов ЛУКОЙЛ (+1,15%), "Роснефть" (+0,97%) и "Татнефть" (+0,3%). Несколько хуже обстояли дела у Газпрома (+0,01%). Последнему сложно будет вырасти выше оправданного в текущих условиях уровня 180 руб./акция, пока имеются разногласия с Украиной. 17 января пройдет очередной раунд переговоров, в рамках которого украинская сторона будет настаивать на снижении цены закупаемого у Газпрома газа, а российская - на получении доли в ГТС Украины.



Котировки "Ростелекома" могут остаться без поддержки



В телекоммуникационной отрасли заметно потеряли в цене обыкновенные (-0,87%) и привилегированные (-3,8%) акции "Ростелекома". Инвесторы озадачены сообщением аналитиков о намерении бизнесмена Сулеймана Керимова продать свой недавно приобретенный пакет акций "Ростелекома". Акции оператора за последние месяцы практически не дорожали, и причина возможной продажи неясна. Негативным фактором для миноритариев является риск того, что бумаги оператора будут выкуплены у С.Керимова в рамках программы buy-back самим "Ростелекомом", а это лишит поддержки акции, обращающиеся на бирже.



Распродажи могут быть ненадолго отложены



Объем торгов на ММВБ в понедельник был ожидаемо низким, по-другому при неработающих биржах США быть и не должно. Поскольку в минувшую пятницу американские игроки уже во многом заложили в котировки ожидания понижения рейтингов стран зоны евро, продолжения распродаж во вторник быть не должно. В этом свете снижения российского рынка в ближайшее время мы можем и не увидеть, хотя в более долгосрочной перспективе сыграть вниз было бы очень уместно.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



Банк ВТБ: держать

Газпром: накапливать

ЛУКОЙЛ: накапливать

МТС: покупать

Норильский никель: держать

НК Роснефть: покупать

Сбербанк России: покупать

Сургутнефтегаз: покупать



Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций"



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