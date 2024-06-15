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Война санкций ,  
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Испания возобновила импорт железа и стали из России

Сюжет
Война санкций
После паузы в три месяца Испания закупила в России небольшое количество стали и железа, поставки не достигли досанкционных объемов
Фото: Александр Коркка / РИА Новости
Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Испания после трехмесячного перерыва возобновила закупки в России продукции черной металлургии — стали и железа, следует из открытых данных в электронной базе Евростата.

В декабре испанская сторона приостановила импорт, а в апреле возобновила его на 21,27 тыс. тонн за €7,96 млн.

Вместе с тем в полтора раза выросли закупки алюминия — до €13 млн, почти в два раза увеличился ввоз российского титана до €1,5 млн. Общий объем российско-испанской торговли в апреле упал до €248 млн (минус 14%), из них €177,2 млн — экспорт из России.

Объемы апрельского импорта черной металлургии Испанией небольшие по сравнению с прежними масштабами торговли двух стран. В 2021 году Испания закупила стали и железа в России на $241,93 млн.

Вместе с тем европейские санкции запрещают поставки стали в страны ЕС.

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Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Испания Евросоюз сталь железо черная металлургия

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