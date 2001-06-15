В Думе разразился “земельный” скандал

На заседании Госдумы, где в первом чтении рассматривается внесенный правительством проект Земельного кодекса, разразился скандал.

Представители фракции КПРФ заблокировали центральную трибуну зала пленарного заседания Государственной думы с тем, чтобы не дать министру экономического развития и торговли Герману Грефу сделать доклад по правительственному варианту Земельного кодекса России. Коммунисты заблокировали подход к трибуне и развернули плакат: "Продавать землю - значит продавать Родину".

В результате, после объявленного перерыва министру пришлось выступать из правительственной ложи. В своем выступлении Герман Греф заявил, что правительство готово учесть поправки депутатов, касающиеся наиболее спорных вопросов Земельного кодекса. Министр экономического развития и торговли напомнил депутатам, что в соответствии с обещаниями президента Владимира Путина лидерам левых фракций Госдумы все спорные вопросы, касающиеся оборота земель сельхозназначения, вынесены за пределы правительственного варианта кодекса. Во время выступления министра представители левых фракций продолжали блокировать центральную трибуну зала заседаний Госдумы, скандируя "позор, позор".

Стоит отметить, что подобное самоуправство может дорого обойтись левым фракциям. По мнению фракции "Единство", такая позиция коммунистов подпадает под статью Уголовного кодекса РФ, определяющую ответственность за воспрепятствование деятельности органов государственной власти. Депутаты от "Единства" намерены настаивать на том, чтобы все участники сегодняшних демаршей со стороны КПРФ несли ответственность перед законом.