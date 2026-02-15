Экс-замглавы ЦБ Китая назвал главные риски для мировой экономики

Самыми серьезными рисками для мировой экономики в 2026-м являются снижение доверия к доллару и рост военных расходов до уровня выше, чем во времена холодной войны, считает Чжу Минь

Чжу Минь (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Снижение доверия к доллару и рост военных расходов являются наиболее серьезными рисками для мировой экономики в текущем году, заявил бывший зампред Народного банка Китая и бывший вице-президент Международного валютного фонда (МВФ) Чжу Минь в статье для China's International Finance magazine, передает South China Morning Post (SCMP).

Экономист отметил, что доля доллара в мировых валютных резервах упала с 70 до 57%, в то время как «соотношение золота, евро и юаня растет, отражая уверенность рынка в том, что доллар США падает».

Важной мерой для стабилизации рынка станет снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), однако его темпы должны соответствовать ситуации с инфляцией, иначе возникнут «новые неопределенности», считает Чжу. При этом он напоминает, что в США сохраняется дефицит бюджета из-за роста государственных расходов на медицину и соцобеспечение.

«Доля краткосрочных долгов растет [в США], и новые долги используются для погашения старых, — говорится в статье экономиста. — Как только рынок потеряет доверие, это спровоцирует повышение процентных ставок и потрясения на финансовом рынке».

Чжу Минь пишет, что, как ожидается, мировой государственный долг в период с 2028 по 2030 год достигнет примерно 115% ВВП (текущий уровень — 97%). По его мнению, это отражает «неприемлемые финансовые риски».

Экономист отметил, что США для стабилизации доллара активно разрабатывает стейблкоины, однако отсутствие глобальной координации регулирования и прозрачности может привести к неопределенности и волатильности на мировых финансовых рынках.

Рост военных расходов в мире является одним из самых серьезных рисков как для экономической стабильности, так и для глобальной безопасности, продолжает экономист. Он подчеркивает, что за последние годы военные затраты в мире выросли до $2,7 трлн по сравнению с $1,7 трлн в 1988 году во время холодной войны.

Что касается экономического развития, то, по словам Чжу, мировая экономика стабильно демонстрирует низкие темпы роста, поскольку структурный ущерб, нанесенный геополитическим конфликтом, пандемией коронавируса и глобальным финансовым кризисом 2008 года, еще предстоит устранить. По оценке бывшего вице-президента МВФ, в ближайшее десятилетие важную роль будут играть неэкономические факторы, включая экстремальные погодные условия, нехватку природных ресурсов, сетевую безопасность, политическую поляризацию и геополитические вызовы.

«Это подчеркивает, что мир отказывается от эффективности, недорогостоящих операций и глобализированных систем и становится местом, полным геополитических противостояний, фальшивой информации, политического соперничества и климатического кризиса», — заключает экономист.

В конце января курс доллара снизился до минимальных значений почти за четыре года. Аналитики связывали это с политикой нынешней администрации США. Президент Дональд Трамп при этом счел, что доллар «в порядке».