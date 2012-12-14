Рубль сдает позиции доллару и евро

Торговая сессия на российском валютном рынке началась 14 декабря 2012г. с незначительного снижения котировок рубля по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро).

Стоимость бивалютной корзины Банка России по состоянию на 10:10 мск составляла 34,9883 руб. по сравнению с 34,9153 руб. на момент закрытия торговой сессии накануне, 13 декабря.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составляет 30,7102 руб./долл., что на 7 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:10 мск составлял 40,2008 руб./евро, что на 15 коп. выше уровня предыдущего закрытия.

Официальный курс валюты США к рублю, установленный Банком России с 14 декабря 2012г., составляет 30,6034 руб./долл., курс евро - 40,0599 руб./евро.