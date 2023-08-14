На сколько может восстановиться экспорт газа из России. Инфографика

«Яков и партнеры»: экспорт газа из России может восстановиться до 200 млрд куб. м

Экспорт газа из России может восстановиться до показателей более чем 200 млрд куб. м к 2030 году, следует из прогноза консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у РБК). Из них 106 млрд куб. м. будет приходиться на поставки через трубопроводы, 105 млрд куб. м — через СПГ. До введения санкций, в 2021 году, через трубопроводы ушло 206 млрд куб. м газа, на поставки СПГ пришлось 41 млрд куб. м.