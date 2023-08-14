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На сколько может восстановиться экспорт газа из России. Инфографика

«Яков и партнеры»: экспорт газа из России может восстановиться до 200 млрд куб. м
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На сколько может восстановиться экспорт газа из России. Инфографика

Экспорт газа из России может восстановиться до показателей более чем 200 млрд куб. м к 2030 году, следует из прогноза консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть у РБК). Из них 106 млрд куб. м. будет приходиться на поставки через трубопроводы, 105 млрд куб. м — через СПГ. До введения санкций, в 2021 году, через трубопроводы ушло 206 млрд куб. м газа, на поставки СПГ пришлось 41 млрд куб. м.

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Компании
Георгий Смирнов, Екатерина Цветкова
трубопровод СПГ экспорт газа
ГАЗПРОМ НОВАТЭК
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