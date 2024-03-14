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Алиханов рассказал, как угря из Китая продавали под видом калиниградского

Губернатор Алиханов: китайский угорь годами продавали под видом калининградского
Объем вылова отечественного угря не покрывает потребности жителей Калининградской области. Власти области уже сообщали, что на фоне этого вместо калининградской рыбы в приморском регионе реализовывали киатйскую
Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Zentralbild / Global Look Press

В России десятки лет продавали китайского угря под видом калининградского. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс России: вчера, сегодня, завтра» на ВДНХ, передает корреспондент РБК.

По словам губернатора, калининградского угря вылавливают 15 тонн в год, при том, что за тот же период в области употребляют 400 тонн этой рыбы. Алиханов заявил, что ситуация изменится, поскольку Калининградская область впервые за 25 лет смогла согласовать программу ввоза стекловидной личинки угря.

«Мы уже два года зарыбляем подрощенным угрем наши заливы. В этом году начнем еще зарыбление в Куршском заливе», — рассказал губернатор. По его словам, благодаря этому в ближайшие шесть лет улов угря вырастет до 150 тонн в год. Уже с 2024 года начнется товарное производство угря, пообещал Алиханов.

О том, что в Калининграде продавали китайского угря вместо выловленного в регионе, сообщало ранее и Министерства сельского хозяйства региона. «В торговых сетях и рыбных павильонах Калининградской области угорь практически полностью китайский», — рассказывали в министерстве в начале февраля.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

Летом 2022 года губернатор рассказал, что власти Калининградской области «целую операцию проводили» по ввозу в регион личинок угря. «Самолетом везли из Великобритании в Литву, оттуда — сюда», — сказал он. Тогда в Калининградскую область завезли партию личинок весом около 150 кг, а в 2023 году в регион доставили 500 кг личинок.

Как пишет Калининград.ru, мальков угря выращивает из завезенных личинок компания «Гудфиш». Она открыла для этого специальный рыбоводный комплекс. В 2022 году в Калининградский залив выпустили 430 тыс. мальков, в 2023 году — 1,6 млн. По прогнозу министра сельского хозяйства области Артема Иванова, в 2024 году в Куршский и Калининградский заливы выпустят не менее 2,5 млн штук молоди угря.

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В октябре 2023 года Алиханов отметил, что когда угря будут вылавливать в Калининградской области, эта рыба станет более доступной на рынках и в торговых сетях. «Производители говорят, что эта рыба будет на 40 процентов дешевле представленной в продаже сегодня», — сказал он.

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Теги
Анна Захарова, Яна Ломакина
Калининградская область Китай Антон Алиханов рыба рыболовство рыбная продукция
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