Экономика⁠,
0

FT рассказала об ошибочной ставке Кубы на туризм из России и Китая

Куба после пандемии нанесла ущерб своей экономике, сделав ставку на привлечение туристов из России и Китая, пишет FT. Власти потратили миллионы «дефицитных долларов» на строительство отелей, которые пустуют
Варадеро, Куба
Варадеро, Куба (Фото: Norlys Perez / Reuters)

Куба планировала получить большой доход от туризма после пандемии, рассчитывая привлечь отдыхающих из России и Китая, однако эти ожидания не оправдались и стали одной из ошибок, которые привели страну к экономическому кризису, пишет Financial Times.

Страна ввела длительный и строгий карантин во время пандемии, что подорвало туристическую отрасль, дававшую стране валютную выручку, говорится в стране. Несмотря на это, государственная компания Gaesa, контролируемая военными, вложила сотни миллионов «дефицитных долларов» в строительство новых отелей. В 2024 году в Гаване открыли 42-этажный отель Torre K стоимостью $200 млн более чем на 500 номеров, однако спрос оказался минимальным.

«Правительственные чиновники сказали мне, что ожидали прибытия от 1 млн до 2 млн китайских и российских туристов после пандемии. Они не приехали. В следующем году они все еще ждали их. К 2024 году им пришлось признать, что туристов не будет», — сказал изданию один кубинский бизнесмен.

Международные рейсы в гаванский аэропорт имени Хосе Марти сократились вместе с туристами и запасами топлива. Решение администрации Трампа в 2021 году запретить тем, кто посетил Кубу, пользоваться безвизовой программой ESTA, также нанесло «сокрушительный удар» по европейскому туризму на остров, рассказали владельцы отелей.

Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации»
Политика

С возвращением Трампа в Белый дом в 2025-м давление США усилилось, а американский лидер заговорил о скором «падении режима». Уже в январе 2026-го Вашингтон объявил Кубу угрозой и пригрозил дополнительными пошлинами странам, поставляющим нефть на остров. Поставки топлива из Венесуэлы прекратились за месяц до этого. Сама Куба добывает около 30 тыс. баррелей нефти в сутки при потребности 110 тыс. В итоге в стране участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия, пишет FT.

Куба в ответ на действия США объявила режим международного ЧП. Президент Мигель Диас-Канель, в свою очередь, предупредил, что страна готова защищаться.

Москва осудила введение США режима чрезвычайного положения из-за Кубы. Эти меры, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, являются рецидивом стратегии давления со стороны Вашингтона. Кроме того, в своем антикубинском документе США классифицировали Россию наряду с некоторыми другими партнерами Гаваны как «враждебное» и «злонамеренное» государство, напомнила Захарова.

Валерия Доброва
Куба туризм Россия коронавирус Китай
