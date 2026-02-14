FT рассказала об ошибочной ставке Кубы на туризм из России и Китая
Куба планировала получить большой доход от туризма после пандемии, рассчитывая привлечь отдыхающих из России и Китая, однако эти ожидания не оправдались и стали одной из ошибок, которые привели страну к экономическому кризису, пишет Financial Times.
Страна ввела длительный и строгий карантин во время пандемии, что подорвало туристическую отрасль, дававшую стране валютную выручку, говорится в стране. Несмотря на это, государственная компания Gaesa, контролируемая военными, вложила сотни миллионов «дефицитных долларов» в строительство новых отелей. В 2024 году в Гаване открыли 42-этажный отель Torre K стоимостью $200 млн более чем на 500 номеров, однако спрос оказался минимальным.
«Правительственные чиновники сказали мне, что ожидали прибытия от 1 млн до 2 млн китайских и российских туристов после пандемии. Они не приехали. В следующем году они все еще ждали их. К 2024 году им пришлось признать, что туристов не будет», — сказал изданию один кубинский бизнесмен.
Международные рейсы в гаванский аэропорт имени Хосе Марти сократились вместе с туристами и запасами топлива. Решение администрации Трампа в 2021 году запретить тем, кто посетил Кубу, пользоваться безвизовой программой ESTA, также нанесло «сокрушительный удар» по европейскому туризму на остров, рассказали владельцы отелей.
С возвращением Трампа в Белый дом в 2025-м давление США усилилось, а американский лидер заговорил о скором «падении режима». Уже в январе 2026-го Вашингтон объявил Кубу угрозой и пригрозил дополнительными пошлинами странам, поставляющим нефть на остров. Поставки топлива из Венесуэлы прекратились за месяц до этого. Сама Куба добывает около 30 тыс. баррелей нефти в сутки при потребности 110 тыс. В итоге в стране участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия, пишет FT.
Куба в ответ на действия США объявила режим международного ЧП. Президент Мигель Диас-Канель, в свою очередь, предупредил, что страна готова защищаться.
Москва осудила введение США режима чрезвычайного положения из-за Кубы. Эти меры, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, являются рецидивом стратегии давления со стороны Вашингтона. Кроме того, в своем антикубинском документе США классифицировали Россию наряду с некоторыми другими партнерами Гаваны как «враждебное» и «злонамеренное» государство, напомнила Захарова.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»