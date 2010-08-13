Китайцы прячут от налоговой 1,4 трлн долларов ежегодно

Сокрытие доходов в Китае имеет поистине огромные масштабы, считают в CRF. От налоговых органов ежегодно утаивается сумма, эквивалентная примерно 30% ВВП страны.
По данным CRF, среднестатистическая китайская семья зарабатывает в год чуть более 4,7 тыс. долл., что почти вдвое (на 90%) выше официальных показателей. В случае с богатыми семьями разница между подсчетами CRF и официальной правительственной статистикой еще больше: показатели расходятся более чем в три раза. Беднейшие семьи оказались более законопослушными: расхождение в цифрах не превысило 13%.
Получается, что самые злостные неплательщики — это 20% богатейших семей Китая, которые скрывают более 80% доходов. Иными словами, реальная разница между богатейшими и беднейшими слоями населения страны гораздо выше официально заявленных показателей, несмотря на то что борьба с социальным неравенством была провозглашена председателем КНР Ху Цзиньтао одной из приоритетных задач для властей. Сейчас разрыв между бедными и богатыми в Китае, даже по официальным данным, на одном из самых высоких уровней в мире.
Основными источниками "серых" доходов граждан, утверждает исследование, являются многочисленные взятки, "откаты" и прибыль, полученная от махинаций с землей. В качестве наиболее частых источников "откатов" фигурируют табачная и строительная отрасли.
Бороться с налоговыми уклонистами китайские власти пока не спешат: доходы от налогообложения физических лиц приносят бюджету не более 10%. "Основной причиной массового уклонения от уплаты налогов в Китае является очень высокая ставка: в среднем граждане отдают властям порядка 40% доходов, — пояснил эксперт Chatham House Керри Браун. — Если учесть, что социальная политика, проводимая государством, не позволяет китайцам получать, к примеру, достойное медицинское обслуживание, то склонность китайцев к уклонению от уплаты налогов понятна. Это, кстати, сильно мешает развитию банковского сектора: многие боятся заводить счета из-за опасений быть вычисленными. Сами же власти не очень огорчаются по такому поводу: налогообложение бизнеса приносит им гораздо больший доход".