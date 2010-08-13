Китайцы прячут от налоговой 1,4 трлн долларов ежегодно

Граждане Китая ежегодно скрывают до 1,4 трлн долл. доходов от налоговых органов. Об этом пишет сегодня РБК daily со ссылкой на специалистов China Reform Foundation (CRF), проводивших исследование для банка Credit Suisse.

Сокрытие доходов в Китае имеет поистине огромные масштабы, считают в CRF. От налоговых органов ежегодно утаивается сумма, эквивалентная примерно 30% ВВП страны.

По данным CRF, среднестатистическая китайская семья зарабатывает в год чуть более 4,7 тыс. долл., что почти вдвое (на 90%) выше официальных показателей. В случае с богатыми семьями разница между подсчетами CRF и официальной правительственной статистикой еще больше: показатели расходятся более чем в три раза. Беднейшие семьи оказались более законопослушными: расхождение в цифрах не превысило 13%.

Получается, что самые злостные неплательщики — это 20% богатейших семей Китая, которые скрывают более 80% доходов. Иными словами, реальная разница между богатейшими и беднейшими слоями населения страны гораздо выше официально заявленных показателей, несмотря на то что борьба с социальным неравенством была провозглашена председателем КНР Ху Цзиньтао одной из приоритетных задач для властей. Сейчас разрыв между бедными и богатыми в Китае, даже по официальным данным, на одном из самых высоких уровней в мире.

Основными источниками "серых" доходов граждан, утверждает исследование, являются многочисленные взятки, "откаты" и прибыль, полученная от махинаций с землей. В качестве наиболее частых источников "откатов" фигурируют табачная и строительная отрасли.

Бороться с налоговыми уклонистами китайские власти пока не спешат: доходы от налогообложения физических лиц приносят бюджету не более 10%. "Основной причиной массового уклонения от уплаты налогов в Китае является очень высокая ставка: в среднем граждане отдают властям порядка 40% доходов, — пояснил эксперт Chatham House Керри Браун. — Если учесть, что социальная политика, проводимая государством, не позволяет китайцам получать, к примеру, достойное медицинское обслуживание, то склонность китайцев к уклонению от уплаты налогов понятна. Это, кстати, сильно мешает развитию банковского сектора: многие боятся заводить счета из-за опасений быть вычисленными. Сами же власти не очень огорчаются по такому поводу: налогообложение бизнеса приносит им гораздо больший доход".