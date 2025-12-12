 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Бельгия изменила решение по долгосрочной заморозке активов России

Бельгия согласилась на долгосрочную заморозку активов России
Сюжет
Война санкций
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России при голосовании в Совете ЕС, сообщает Reuters. Также проголосовали Италия, Мальта и Болгария.

Решение об «использовании активов России для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС», говорится в заявлении стран. Саммит пройдет 18-19 декабря.

«Бельгия, Болгария, Италия и Мальта голосуют «за» в рамках текущей письменной процедуры», говорится в заявлении, но уточняется, что «это голосование ни при каких обстоятельствах не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов, которое должно быть принято на уровне руководителей».

ЦБ ответит исками на угрозу конфискации резервов в ЕС. Что это значит
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

Материал дополняется.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Теги
санкции ЕС Бельгия Евросоюз
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 20:51 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 20:51
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России Политика, 20:58
Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры Спорт, 20:57
Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram Технологии и медиа, 20:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:43
Бельгия изменила решение по долгосрочной заморозке активов России Экономика, 20:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Меркель сочла неверным оставлять переговоры с Путиным на усмотрение США Политика, 20:15
Эрдоган на встрече с Путиным поддержал идею «энергетического моратория» Политика, 20:08
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Отобравшийся на Игры российский ски-альпинист получил нейтральный статус Спорт, 19:53
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Ленобласти предупредили о возможных ограничениях интернета Политика, 19:45