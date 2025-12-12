Бельгия изменила решение по долгосрочной заморозке активов России
Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России при голосовании в Совете ЕС, сообщает Reuters. Также проголосовали Италия, Мальта и Болгария.
Решение об «использовании активов России для финансирования Украины должно быть принято на саммите ЕС», говорится в заявлении стран. Саммит пройдет 18-19 декабря.
«Бельгия, Болгария, Италия и Мальта голосуют «за» в рамках текущей письменной процедуры», говорится в заявлении, но уточняется, что «это голосование ни при каких обстоятельствах не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов, которое должно быть принято на уровне руководителей».
Материал дополняется.
