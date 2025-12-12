Euractiv узнал о требовании Бельгии разорвать инвестдоговоры ЕС с Россией
Бельгия выдвинула Еврокомиссии несколько требований для использования заблокированных суверенных активов России на «репарационный кредит» Украине, пишет Euractiv.
Среди ключевых требований — покрытие возможных судебных издержек в случае споров России с любой страной ЕС, отказ стран Европы от новых инвестиционных соглашений с Россией и разрыв действующих. Брюссель желает, чтобы гарантии были «независимыми и автономными, остающимися в силе, даже если кредит будет признан недействительным».
Кроме того, бельгийская сторона настаивает, чтобы депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных активов России, не понес ответственности за предоставление «репарационного займа» Киеву и чтобы его руководство «несло ответственность только в случае грубой халатности».
В 1989 году Люксембург и Бельгия заключили двусторонний инвестиционный договор с СССР, который не расторгнут до сих пор, отмечает Euractiv.
Власти России требуют вернуть замороженные активы и называют любое их использование грабежом. Российский президент Владимир Путин предупреждал об ответных мерах.
Материал дополняется.
