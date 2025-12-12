ЦБ заявил о «безусловном оспаривании» решений ЕС по активам России

ЦБ заявил, что оспорит все «прямые или косвенные» действия ЕС с замороженными активами. В Кремле также заявляли, что будут отстаивать в судах свои интересы. Против Евросоюза уже подано исков на €53 млрд от российских бизнесменов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России безусловно оспорит все «прямые или косвенные» действия, связанные с несогласованным использованием ЕС его активов, во всех доступных органах, говорится на сайте ЦБ.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — заявил регулятор.

Подобные действия незаконны, противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов, говорится в заявлении.

11 декабря подавляющее большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов, пишет Euractiv. Новые меры будут действовать до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации», отмечал Politico. Вопрос еще будет обсуждаться 18 декабря на заседании Совета ЕС.

Против использования российских активов ранее выступила Бельгия. Депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также допускал, что из-за ответных мер Москвы может потерять свои активы в России на €16 млрд. Однако вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем страны признал, что российские активы все равно будут «в какой-то момент» использованы для финансирования Украины.

Еврокомиссия в начале декабря официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Эту инициативу не поддержали в МВФ и ЕЦБ. Глава последнего Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия активов выглядит «обоснованным с натяжкой».

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд, говорится в докладе Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).