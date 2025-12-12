 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ЦБ заявил о «безусловном оспаривании» решений ЕС по активам России

ЦБ пообещал оспорить любые действия ЕК по использованию активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ЦБ заявил, что оспорит все «прямые или косвенные» действия ЕС с замороженными активами. В Кремле также заявляли, что будут отстаивать в судах свои интересы. Против Евросоюза уже подано исков на €53 млрд от российских бизнесменов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России безусловно оспорит все «прямые или косвенные» действия, связанные с несогласованным использованием ЕС его активов, во всех доступных органах, говорится на сайте ЦБ.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — заявил регулятор.

Подобные действия незаконны, противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов, говорится в заявлении.

11 декабря подавляющее большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов, пишет Euractiv. Новые меры будут действовать до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации», отмечал Politico. Вопрос еще будет обсуждаться 18 декабря на заседании Совета ЕС.

Против использования российских активов ранее выступила Бельгия. Депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также допускал, что из-за ответных мер Москвы может потерять свои активы в России на €16 млрд. Однако вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем страны признал, что российские активы все равно будут «в какой-то момент» использованы для финансирования Украины.

«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕС
Подписка на РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК

Еврокомиссия в начале декабря официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Эту инициативу не поддержали в МВФ и ЕЦБ. Глава последнего Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия активов выглядит «обоснованным с натяжкой».

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд, говорится в докладе Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Центральный банк активы Россия
Материалы по теме
Бельгия начала менять позицию по активам России
Политика
Большинство стран ЕС согласились на бессрочную заморозку активов России
Экономика
Премьер Бельгии допустил разбирательство в суде из-за российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 10:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 10:00
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы Политика, 10:05
FT назвала главу Nvidia «человеком года» Общество, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан Финансы, 10:01
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы Общество, 09:53
Во Внуково ввели ограничения полетов Политика, 09:51
Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой Политика, 09:46
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Лидогенерация «любой ценой» устарела: 6 рабочих стратегий в маркетингеПодписка на РБК, 09:42
Объем введенных гостиничных номеров установит рекорд за 10 лет Недвижимость, 09:40
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство» Образование, 09:39
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд Политика, 09:33
Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно» Политика, 09:23
Замедление неизбежно: какие IT-проекты выживут в 2026 годуПодписка на РБК, 09:21