Институт развития с акционерами с Запада впервые за 5 лет дал заем России

Институт развития с акционерами с Запада впервые за 5 лет дал заем России

Полученные от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций $500 млн планируется направить, в том числе, на реконструкцию автострады Р-21 «Кола», идущей от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией

Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил выдачу займа России, говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК. В ведомстве пояснили, что заем в $500 млн, направляемый на финансирование пилотного российского проекта в портфеле АБИИ, станет первым с 2014 года кредитом, который Москва получит от международного института развития с участием западных акционеров (в работе АБИИ участвует 75 государств, среди которых не только страны Азии, но также Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Испания и т.д.).

«Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно», — прокомментировал предоставление займа глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В МЭР особо отметили, что кредит от АБИИ обойдется дешевле, чем получение средств путем выпуска суверенных еврооблигаций.

Полученные $500 млн планируется использовать для реализации инфраструктурных проектов. При этом первая часть займа — $96,7 млн — будет направлена реконструкцию одного из участков автострады Р-21 «Кола», которая проходит от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу. Подпроекты на оставшуюся сумму еще предстоит определить

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, созданный по инициативе Китая, начал операционную деятельность в январе 2016 года. Крупнейшими акционерами АБИИ являются Китай и Индия, которым принадлежат 26,5% и 7,6% голосующих акций института соответственно. Доля России составляет чуть менее 6%. В организации также представлены западные страны с долей голосов в 25%.