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Экономика ,  
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Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России
По данным Банка международных расчетов, еще в 2016 году оборот внутрироссийских операций с рублем был больше, чем на внешних рынках. За три года соотношение изменилось: за пределами России теперь торгуют рублем больше, чем внутри
Евро/Рубль EUR/RUB ₽70,370 -0,11% Купить
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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

  • По данным BIS, в апреле 2019 года (месяц, за который собирались данные) средний дневной оборот «офшорной» торговли рублем составил $40 млрд. Это на 84% больше, чем в 2016-м.
  • Больший рост зарубежных сделок среди валют развивающихся рынков продемонстрировали только индийская рупия (179%), гонконгский доллар (176%) и корейская вона (97%).
  • Внутри России (сделки между резидентами) оборот рубля составил вдвое меньше — $20 млрд. При этом он сократился почти на 27% с 2016 года.
  • Наконец, по операциям «резидент — нерезидент» среднедневной оборот по рублю составил $12 млрд — на 38% больше, чем три года назад.

Получается, что три года назад средний дневной оборот сделок с рублем, в которых хотя бы одной стороной выступает российский резидент, достигал $36 млрд и превышал нерезидентские сделки ($21,7 млрд). А теперь это соотношение изменилось в пользу зарубежных сделок ($40 млрд) против сделок, где участвует российский резидент ($32 млрд).

Статистика BIS включает спотовые (наличные) сделки, а также производные инструменты — форвардные контракты, валютные свопы, валютно-процентные свопы и внебиржевые опционы.

В торговле рублем около 47% приходится на спотовые сделки, 36% — на валютные свопы (FX swaps), около 14% — на форварды, следует из данных BIS.

Привлекательные валюты развивающихся стран

Как отмечается в докладе, офшорный рынок валюты и внебиржевых деривативов к 2019 году разросся и стал более диверсифицированным, чем когда-либо. Ежедневный оборот валютного рынка достиг $6,6 трлн в апреле 2019-го по сравнению с $5,1 трлн тремя годами ранее. Особенно выросла торговля валютными свопами, которые преимущественно имеют срок обращения менее недели.

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На рост офшорной торговли валютой и увеличение числа участников рынка повлиял технический прогресс. Электронная торговля позволила относительно мелким игрокам работать на рынке, где традиционно преобладают междилерские торги среди крупных банков. Но глобальный валютный рынок остается менее прозрачным, чем другие финансовые рынки, поскольку сделки совершаются в основном вне бирж.

На российском рынке валюты на электронные методы исполнения сделок приходилось 86% от всех сделок и только 14% — на голосовые методы, следует из данных Банка России на апрель 2019 года.

В глобальной торговле продолжают доминировать доллар и евро. Однако торговля валютами развивающихся стран растет быстрее по сравнению с классическими валютами (евро, доллар, британский фунт, швейцарский франк и т.д.), пишет BIS. Так, доля валют развивающихся экономик в глобальном обороте валютной торговли выросла до 23% в 2019 году (с 19% в 2016-м).

Глобальный оборот рубля растет, но все еще проигрывает другим валютам

Общий дневной оборот торговли рублем (спотовые сделки и производные инструменты, биржевые торги и внебиржевой рынок) составил $73,9 млрд в апреле 2019 года — на 15,5% больше, чем в 2016 году, следует из данных BIS. При этом почти 98% всей торговли рублем приходится на внебиржевой рынок.

Тем не менее рубль по обороту уступает, например, мексиканскому песо и бразильскому реалу (см. инфографику), несмотря на то что Россия опережает и Мексику, и Бразилию по доле в мировом ВВП (по паритету покупательной способности).

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Рост торговли валютами развивающихся стран вне фондовых площадок их стран — общая тенденция для всех государств этой группы и рубль в этом не исключение, говорит аналитик долгового рынка инвестиционной компании «Иволга Капитал» Илья Григорьев. «Последние три года на рынке в основном преобладали risk-on настроения в течение долгого периода времени, а также наблюдался колоссальный рост участников за счет частных трейдеров: они получили более легкий доступ к таким инструментам за счет развития электронных брокерских систем», — отмечает он.

Как поясняет Григорьев, спрос на активы повышенного риска на валютном рынке привлек в валюты развивающихся экономик много средств в виде спотовых сделок и деривативов. «В основном это были крупные институциональные игроки, многие из которых в рамках агрессивных стратегий держали валютные позиции. Также за эти годы отметился рост операций частных инвесторов, которые ведут себя более активно и рискованно», — добавил аналитик.

Почему растет популярность рубля

На увеличение доли рубля во внешних операциях повлияло поведение международных институциональных инвесторов, предполагает профессор «Сколково — РЭШ» Олег Шибанов. «С одной стороны, кому-то что-то запрещают и в какие-то акции нельзя инвестировать (имеются в виду санкции. — РБК), с другой стороны, американские фонды действительно приходят на рынок и больше 30% в ОФЗ — это, видимо, иностранцы», — указывает он.

По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ с 1 мая 2016 года по 1 мая 2019-го выросла с 22,6 до 27,8%, а объем рынка рублевых гособлигаций за это время увеличился в 1,5 раза, с 5,2 трлн до 8 трлн руб. В результате объем ОФЗ у иностранцев за три года удвоился, с 1,1 трлн до 2,2 трлн руб.

По словам Шибанова, если инвестор хочет получать доходность по ОФЗ в долларах, ему нужны какие-то деривативные инструменты, например форварды. «Скорее всего, бóльшая часть этой внешней торговли рублем — это торговля в деривативах в большей степени, чем в спотах», — отметил эксперт.

Начальник отдела инвестиционных идей компании «БКС Брокер» Нарек Авакян связывает тенденцию с дедолларизацией торговли и попыткой ухода от санкционных рисков. То же самое характерно и для других нерезервных валют — индийской рупии, малайзийского ринггита и др., подчеркивает он.

То, что рост популярности офшорного рубля произошел именно за последние три года, неудивительно, так как после 2014 года были введены антироссийские санкции со стороны США, напоминает Авакян. Он уверен, что популярность офшорного рубля со временем будет только расти: «Курс российского правительства на дедолларизацию экономики и финансовой системы все более явный, все больше торговых сделок проходит вне доллара».

BIS публикует обзоры валютного и внебиржевого рынка раз в три года. В этом году исследование охватило 1,3 тыс. агентов, преимущественно банков, из 53 стран.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв, Павел Казарновский
Теги: валютные операции, рубль, BIS
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