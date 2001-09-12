За небоскребы ВТЦ страховшики заплатят $1,2 млрд

Международные страховые компании несут огромные финансовые потери. В результате террористических актов в США нанесен огромный материальный ущерб, погибли тысячи людей. По мнению аналитиков, ущерб может составить многие миллиарды долларов.

В частности, только здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке было застраховано на 1,2 млрд долл.

Кроме того, многие американские граждане страхуют свою жизнь, поэтому компенсационные выплаты страховых компаний составят в общей сложности могут составить десятки миллиардов долларов.

Всего только в двух 110-этажных зданиях Всемирного торгового центра работали в общей сложности около 50 тысяч человек. Такие данные приводит газета "Вашингтон пост". В газете опубликован полный список кампаний, имевших офисы в здании (http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/articles/tower1.html).