Власти США подозревают Morgan Stanley в мошенничестве

Американские следователи вплотную занялись предкризисной деятельностью банковского холдинга Morgan Stanley - некогда одного из крупнейших инвестиционных банков страны. По данным источников, близких к расследованию, банк занимался продажей инвесторам сложных финансовых инструментов на основе ипотечных облигаций (т.н. CDO) и при этом порой играл на их же понижение.

Подобное поведение банка заставило американские власти подозревать, что Morgan Stanley мог намеренно наживаться на данных ипотечных деривативах. Сомнения у следователей вызывает и то, насколько правильно позиционировал банк надежность указанных бумаг при продаже, передает Reuters со ссылкой на американскую прессу.

Справедливости ради надо заметить, что Morgan Stanley не являлся эмитентом данных бумаг - он лишь организовывал их выпуск и занимался их продвижением на рынке.

Руководство же банковского холдинга о расследовании в его отношении ничего не знает, утверждает исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман. "Министерство юстиции США не связывалось с нами, и о каком-либо расследовании нам ничего не известно", - заявил он сегодня в Токио на совместной пресс-конференции со своим стратегическим партнером - японским банком Mitsubishi UFJ Financial Group.

Ранее аналогичные обвинения - по продаже заведомо убыточных финансовых продуктов - были выдвинуты против другого банковского холдинга (а ранее - не менее крупного инвестбанка) Goldman Sachs. В середине апреля SEC подала в суд на американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank и голландскому ABN Amro.

Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и выведен на рынок, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам данный актив практически полностью обесценился: 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долл., сообщила SEC в своем иске.