Российские фондовые индексы выросли более чем на 3%

Утренняя коррекция на российском рынке акций сменилась резким ростом ведущих биржевых индексов. По состоянию на 12:20 мск индекс ММВБ вырос на 3,16% - до 1061,38 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 967,59 пункта, что на 3,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На ФБ ММВБ бесспорными лидерами роста являются акции ВТБ (+10,29%) и Сбербанка (+6,17%). Также растут котировки ГМК "Норильский никель" (+7,88%), "Уралкалия" (+9,52%) и "Северстали" (+4,91%). В РТС дорожают бумаги "Норникеля" (+10,21%) и Сбербанка (+8,63%).

"События последних недель свидетельствуют о том, что для коррекции на российском рынке акций нужен какой-либо существенный повод, которого пока нет", - отметил в прямом эфире РБК-ТВ начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим Шеин. По оценкам эксперта, если учитывать, что в большей степени на рынке сейчас инвестируется спекулятивный капитал, на длительный рост фондовых индексов можно не рассчитывать. Спекулятивно настроенные игроки могут зафиксировать прибыль и станут искать более интересные инструменты для вложения средств. Вполне возможно, что часть средств вернется на валютный рынок, заключил Максим Шеин.