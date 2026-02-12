ЦБ объяснил котом-админом появление поста с «ыыыффффыыыы»
Банк России накануне заседания по ключевой ставке опубликовал в Telegram сообщение, состоящее из букв «ы» и ф». Пост пробыл в канале всего несколько секунд и был удален.
После этого ЦБ опубликовал в историях в Telegram сообщение: «Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?».
Комментируя это, ЦБ также написал: «Так, собрались. Давайте дадим интервью».
Сообщение ЦБ появилось накануне пятницы, 13-го февраля, когда пройдет заседание регулятора по ключевой ставке. Сейчас она составляет 16%.
Какие прогнозы по ставке дают аналитики — читайте в подписке РБК.
Полное удаленное сообщение ЦБ в Telegram:
«
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
фффффффффффффффффффффффффф»
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России