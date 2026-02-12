ЦБ объяснил котом-админом появление поста с «ыыыффффыыыы»

Утром 12 февраля — накануне заседания ЦБ по ставке — в официальном телеграм-канале Банка России вышел пост с набором букв «ы» и «ф». Позднее регулятор объяснил случившееся действиями «кота-админа»

Банк России накануне заседания по ключевой ставке опубликовал в Telegram сообщение, состоящее из букв «ы» и ф». Пост пробыл в канале всего несколько секунд и был удален.

После этого ЦБ опубликовал в историях в Telegram сообщение: «Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение?».

Комментируя это, ЦБ также написал: «Так, собрались. Давайте дадим интервью».

Сообщение ЦБ появилось накануне пятницы, 13-го февраля, когда пройдет заседание регулятора по ключевой ставке. Сейчас она составляет 16%.

Какие прогнозы по ставке дают аналитики — читайте в подписке РБК.

