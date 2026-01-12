Дерипаска предрек банкротство тысяч компаний из-за ставки и курса рубля

Динамика курса рубля привела к «падению конкурентоспособности российской экономики», считает миллиардер. Он заметил недоумение в деловом сообществе

Олег Дерипаска (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Нынешняя ситуация с курсом рубля и высокими ставками по кредитам госбанков «бесславно закончится банкротством» для тысячи компаний и предприятий, написал в своем телеграм-канале предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд).

Дерипаска рассказал, как обсудил ситуацию с инфляцией в стране вместе с коллегами из делового сообщества. «Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?» — написал миллиардер.

Кроме этого, как отметил предприниматель, завышение курса рубля «уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики». «Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны», — написал он.

Ранее предприниматель заявил, что в России необходимо оградить работу частного бизнеса в инновационных сферах от вмешательства государства, иначе будет пропущена новая технологическая революция.

В конце декабря Центробанк в пятый раз снизил ключевую ставку — на этот раз до 16%. Средняя ставка по необеспеченным кредитам на 11 декабря 2025 года составляет 33,72%, а по залоговым — 26,94%.

30 декабря пресс-служба регулятора сообщила, что в 2026-м курс понижения ставки будет аккуратным и постепенным. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что видит возможности для снижения ключевой ставки в 2026 году. По прогнозу регулятора, средняя по году будет 13–15%. В то же время глава Банка России говорила, что переход к нейтральной — на уровне 7,5–8,5% — произойдет в 2027-м.

К концу 2026 года, по прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4–5%, а затем закрепится вблизи цели 4%. «А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — объяснял регулятор.