 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Дерипаска предрек банкротство тысяч компаний из-за ставки и курса рубля

Динамика курса рубля привела к «падению конкурентоспособности российской экономики», считает миллиардер. Он заметил недоумение в деловом сообществе
Курс доллара ЦБ USD ₽78,227 +1,01% Купить
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Нынешняя ситуация с курсом рубля и высокими ставками по кредитам госбанков «бесславно закончится банкротством» для тысячи компаний и предприятий, написал в своем телеграм-канале предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд).

Дерипаска рассказал, как обсудил ситуацию с инфляцией в стране вместе с коллегами из делового сообщества. «Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?» — написал миллиардер.

Кроме этого, как отметил предприниматель, завышение курса рубля «уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики». «Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны», — написал он.

Дерипаска заявил о риске проспать четвертую технологическую революцию
Технологии и медиа
Олег Дерипаска

Ранее предприниматель заявил, что в России необходимо оградить работу частного бизнеса в инновационных сферах от вмешательства государства, иначе будет пропущена новая технологическая революция.

В конце декабря Центробанк в пятый раз снизил ключевую ставку — на этот раз до 16%. Средняя ставка по необеспеченным кредитам на 11 декабря 2025 года составляет 33,72%, а по залоговым — 26,94%.

30 декабря пресс-служба регулятора сообщила, что в 2026-м курс понижения ставки будет аккуратным и постепенным. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что видит возможности для снижения ключевой ставки в 2026 году. По прогнозу регулятора, средняя по году будет 13–15%. В то же время глава Банка России говорила, что переход к нейтральной — на уровне 7,5–8,5% — произойдет в 2027-м.

К концу 2026 года, по прогнозу ЦБ, инфляция снизится до 4–5%, а затем закрепится вблизи цели 4%. «А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — объяснял регулятор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Олег Дерипаска банкроство компании курс рубля
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
Материалы по теме
Дерипаска поручил добиться возвращения на международные турниры FIB
Спорт
Шохин назвал оптимальное для бизнеса соотношение инфляции, ставки и курса
Экономика
Путин ужесточил правила выдачи микрокредитов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Toyota запатентовала в России новую модель Авто, 16:40
Tether заблокировала $182 млн в USDT на пяти кошельках. Что случилось Крипто, 16:35
Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине Политика, 16:32
Рютте увидел сигнал для НАТО в российском ударе «Орешником» Политика, 16:29
Цены на серебро впервые в истории превысили $85 за унцию Инвестиции, 16:27
OBI сменит название на DOM Лента Бизнес, 16:24
Суд запретил «дочке» Uniper судиться с «Газпром экспортом» за рубежом Бизнес, 16:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В «Росводоканал» назначили нового генерального директора Бизнес, 16:20
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Двух россиян включили в число лучших молодых футболистов мира Спорт, 16:11
К выселению Долиной из квартиры привлекли приставов. Как развивалось дело Экономика, 16:08
Почему успеха добиваются не те, кто тратит много времени на работу Образование, 16:03
СВР заявила о связи патриарха Варфоломея со спецслужбами Британии Политика, 15:58
Суд в Варшаве продлил арест археолога Бутягина Политика, 15:51